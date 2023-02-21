Hatayspor duyurdu: Taner Savut, depremde yaşamını yitirdi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans enkazında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Depremin ardından Hatayspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Sportif Direktör Taner Savut'un yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Hatayspor'un sosyal medyada yayımladığı taziye mesajında, şu ifadeler kullanıldı:

"Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin."

TANER SAVUT KİMDİR?

Eski futbolcu Taner Savut 10 Ağustos 1974 tarihinde dünyaya geldi.

Rizeli bir ailenin çocuğu olarak İzmir'de doğan Savut, kariyerine 1994 yılında memleketi olan İzmirspor'da başladı ve 1997'de Fenerbahçe'ye katıldı.

Tek Avrupa maçını o yıl 29 Eylül'de oynadı ve kendi sahasında UEFA Kupası ilk turunda CSA Steaua București'ye 2-1 yenildi.

1999'da Süper Lig takımlarından Göztepe'ye ve bir yıl sonra Siirtspor'a transfer oldu. 6 Mayıs 2001'de Gençlerbirliği karşısında 3-0 galibiyet aldı. Daha sonra 2011 yılına kadar Sakaryaspor, Alanyaspor ve Tokatspor'da forma giydi.

Savut, Temmuz 2022'de Hatayspor'a Sportif Direktör olarak katılmadan önce Manisa'da sportif direktörlük yapıyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem