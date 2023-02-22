9 takım ligden çekilmişti: Bir kulüp daha ligden çekilme kararı aldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığspor da Türkiye Futbol Federasyonu'na ligden çekilmek için başvuruda bulundu.

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9 takım ligden çekilmişti: Bir kulüp daha ligden çekilme kararı aldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle ligden çekilme kararı alan takımların arasına bir yenisi daha eklendi. TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Elazığspor, ligden çekilmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. 

Elazığsporlu yetkililer, depremin ardından OHAL kapsamındaki iller arasına eklenen Elazığ'ın olumsuz etkilendiğini belirterek TFF'ye başvuru yaptı. TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Elazığspor, 21 haftalık süreçte 6 galibiyet, 6 beraberlik ile 9 mağlubiyet elde etti ve 24 puanla 11. sırada yer aldı.

9 TAKIM LİGDEN ÇEKİLDİ

Depremin ardından Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den toplam 9 takım ligden çekildi. Süper Lig'den Hatayspor, Gaziantep FK, TFF 2. Lig'den Adanaspor, Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Adıyamanspor, Diyarbekirspor, TFF 3. Lig'den ise Malatya Arguvanspor, Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor sezonun kalan kısmında mücadeleye çıkmayacak.

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