7 saat süren toplantının ayrıntıları ortaya çıktı: ''Erdoğan seçim tarihini açıklayacak, liste hazırlıkları başladı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihinin 14 Mayıs olacağını önümüzdeki çarşamba günü grup toplantısında açıklaması beklenirken, AKP’de milletvekili listeleriyle ilgili çalışmaların da başladığı öğrenildi.

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7 saat süren toplantının ayrıntıları ortaya çıktı: ''Erdoğan seçim tarihini açıklayacak, liste hazırlıkları başladı'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık yedi saat süren toplantının ayrıntıları ortaya çıktı.

Bir dönem 'medyanın amiral gemisi' olarak nitelenen, ancak son zamanlarda iktidara yakınlığıyla dikkati çeken Hürriyet gazetesinde Ebru Karatosun'un imzasıyla yayımlanan haberde AKP'de liste hazırlıklarının başladığı ifade edildi. 

Söz konusu toplantıda bugüne dek yapılan çalışmaları değerlendirdiği belirtilen Erdoğan'ın, 14 Mayıs'taki seçimlerle ilişkin olarak gelecek hafta çarşamba günü partisinin grup toplantısında açıklama yapması bekleniyor.

ERTELENMESİ TARTIŞILIYORDU

18 Haziran'da yapılması gereken ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta düzenleneceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin tarihi, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

Kimileri sandığın belirlenen günde kurulacağını savunurken, kimileri ileri bir tarihe ötelenebileceğini ileri sürmüştü.

Çarşamba günü yapılması beklenen açıklamayla, söz konusu belirsizlik de ortadan kaldırılacağa benziyor.

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