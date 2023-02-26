Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener, Buldan ve Bahçeli'nin oyları ayrı ayrı hesaplandı: Ocak ayındaki anketler ne söylüyor?
Aksoy, ALF, Areda Survey, ASAL, Avrasya, MAK, Optimar, ORC, PİAR, Sosyo Politik ve TEAM şirketlerinin ocak ayında yaptıkları anketlerin ortalamaları alındı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik destek yüzde 35'in altında.
Kamuoyu araştırma şirketleri, 14 Mayıs 2023'te yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi yaptıkları anketleri yayınlama devam ediyor. Bu kapsamda Aksoy, ALF, Areda Survey, ASAL, Avrasya, MAK, Optimar, ORC, PİAR, Sosyo Politik ve TEAM şirketlerinin ocak ayında yaptıkları anketlerin ortalamaları alındı.
Buna göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndaki ortağı - MHP lideri Devlet Bahçeli'nin oyları katıldığında dahi ilk turda seçilmesi için gerekli olan yüzde 50+1 şartını sağlayamıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 34.8
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 25.5