Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener, Buldan ve Bahçeli'nin oyları ayrı ayrı hesaplandı: Ocak ayındaki anketler ne söylüyor?

Kamuoyu araştırma şirketleri, 14 Mayıs 2023'te yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi yaptıkları anketleri yayınlama devam ediyor. Bu kapsamda Aksoy, ALF, Areda Survey, ASAL, Avrasya, MAK, Optimar, ORC, PİAR, Sosyo Politik ve TEAM şirketlerinin ocak ayında yaptıkları anketlerin ortalamaları alındı.