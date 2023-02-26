'Kılıçdaroğlu dışında gündeme gelmesi beklenen ikinci bir isim yok'

Gazeteci Sedat Bozkurt, şimdilik 14 Mayıs 2023'te yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine üç aydan az bir süre kala Millet İttifakı'nda yaşanan gerilimi ve ortak aday konusundaki beklentileri köşesine taşıdı.

İlk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in önümüzdeki günlerde bir araya gelmesinin beklendiğini dile getiren Kısa Dalga yazarı, bunun için ittifakın diğer ortakları Temel Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu'nun özel olarak devreye girdiğini söyledi:

"Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu daha önce baş başa görüştüler ama o görüşmede bugün sorun olarak görülen hiçbir konu gündeme gelmedi. Önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu ile Akşener mutlaka tekrar bir araya gelerek sorunun ne olduğunu görüşecekler. Bu görüşme 2 Mart'taki altılı masa toplantısı öncesinde yapılırsa ve olumlu sonuçlanırsa masa mekaniği sorunsuz çalışmaya devam edecek. Olumlu sonuçlanmaz ise masanın varlık nedeni tartışmaya açılır. Bu çok büyük bir politik sorumluluktur. Bu nedenle Temel Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu da özel olarak devrede. Önce sorunun ne olduğunu anlamaya sonra da çözüm bulmaya çalışıyorlar her 2 lideri de ayrı ayrı ziyaret ederek."

'AKŞENER'İN 2018'DEKİ TUTUMU UNUTULMADI'

Bozkurt ayrıca, Millet İttifakı'nın 2 Mart'ta gerçekleştireceği toplantıda masaya ana muhalefet partisi lideri dışında herhangi bir ismin gündeme gelmesinin beklenmediğini yazdı:

"2 Mart’taki toplantıda aday olarak Kılıçdaroğlu’nun dışında gündeme gelmesi beklenilen ikinci bir isim yok. Aday ismi değil belirlenme yönteminin konuşulacağı söyleniyor ama bu aday ismini konuşmaya engel bir gündem maddesi değil. Kılıçdaroğlu adaylık konusunda artık geri adım atacak durumda değil. Geri adım atarsa partisini de kaybeder. Politik öngörü ve strateji kurma konusunda geçmiş deneyimler nedeniyle Kılıçdaroğlu’na masada güven tam. Akşener’in 24 Haziran 2018 seçimlerindeki tutumu da masa bileşenleri tarafından unutulmuş değil."

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