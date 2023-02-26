'Seçim tarihini 'kalp gözü açık hocalar' kadar sanırım MHP'ye de borçluyuz'

Gazeteci Sedat Bozkurt, sandık günüyle ilgili tartışmalara değinirken seçim tarihiyle oynanmaması gerektiğinin ilk olarak MHP tarafından dillendirildiğini söyledi.

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'Seçim tarihini 'kalp gözü açık hocalar' kadar sanırım MHP'ye de borçluyuz'

18 Haziran'da yapılması gereken ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta düzenleneceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin tarihi, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle tartışma konusu oldu.

Kimileri sandığın belirlenen günde kurulacağını savunurken, kimileri ileri bir tarihe ötelenebileceğini ileri sürdü. MHP'nin ise sandık gününün ertelenmesine anayasa kaynaklı gerekçelerle karşı olduğu biliniyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, geçtiğimiz hafta partinin 'etkin isimlerinin' kendisine özetle şunları söylediğini aktarmıştı: 

"Anayasanın 78 ve 79’uncu maddeleri net yazılmış; her okuyanın anlayacağı şekilde kaleme alınmış. Bu ortadayken farklı bir arayışın anlamı yok. Seçim ertelemesi söz konusu dahi olamaz."

BOZKURT: SEÇİM TARİHİYLE OYNANMAMASI GEREKTİĞİNİ İLK MHP DİLLENDİRMİŞ

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, deprem felaketinden düşünce ve ifade özgürlüğünün engellenmesi gibi son dönemde yaşanan pek çok olayı özetledikten sonra şu bilgiyi verdi:

"(...) Türkiye bu ortamda 14 Mayıs’ta yapılacak gibi görünen bir seçime gidiyor. Bunu 'kalp gözü açık' hocalar kadar sanırım MHP’ye de borçluyuz. Seçim tarihiyle oynanmaması gerektiğini ilk orası dillendirmiş çünkü ama bunda Bülent Arınç’ın açıklamalarının etkisi var mı, bilemiyoruz."

MHP'nin etkin isimleri seçimin ertelenmesine karşı: 'Anayasanın maddeleri net, her okuyan anlar'MHP'nin etkin isimleri seçimin ertelenmesine karşı: 'Anayasanın maddeleri net, her okuyan anlar'Siyaset
Etiketler
MHP AKP 2023 seçim
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