Demokrat Partili Enginyurt'tan Erdoğan'a Kızılay mesajı: Ahlaksız, namussuz arıyorsan çadır satanlara bak!

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremzedelere destekte yetersiz kalan Kızılay’ın deprem sonrasında parayla çadır sattığı ortaya çıktı. Afette yurttaşlara yardım etmesi gereken Kızılay'ın stokundaki çadırları AHBAP'a satması tek skandal olmadı. Depremzedelerin de bölgede ilaç hizmeti verebilmek için kullanacakları çadır için kuruma çadır başına 140 bin lira verdikleri de öğrenildi.

Skandala bir tepki de Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan geldi. Kızılay'ın görevini hatırlatan Enginyurt, AKP'li Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da "Eğer ahlaksız, namussuz arıyorsan çadır satanlara bak!" sözleriyle yanıt verdi.

Erdoğan, Kızılay'ın deprem bölgesinde olmadığı eleştirilerine; "Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış bir tanesi 'Kızılay nerede' diyor. Be ahlaksız, be namussuz, be adi... Günde 2.5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu?" sözleriyle yanıt vermişti.

CEMAL ENGİNYURT: SEN TİCARET Mİ YAPIYORSUN?

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un açıklaması şöyle oldu:

3 gündür Genel Başkanımız Gültekin Uysal ile deprem bölgesindeyiz. Maraş'tayız, Antep'teyiz, Hatay'dayız, Osmaniye'deyiz. Depremzedeler, insanlarımız 15 kişi, 20 kişi bir çadırda çadır bekliyor. Hala çadırı olmayan insanlarımız var. Soğuktan donuyorlar. Devletten çadır istiyorlar. Ama görüyoruz ki milletten yardım toplayarak çadır dağıtması gereken Kızılay çadırları satmış. Yazıklar olsun!

Hem de kime satmış? Akbaba dedikleri, para toplamasına kızdıkları, 'bunlar nereden çıktı dedikleri AHBAP'a satmışlar.

Bedava çadır dağıtması gereken, halka çadır dağıtması gereken, soğuktan üşüyen insanlara sahip çıkması gereken Kızılay çadır satmış.

Ey Kızılay sen şirket misin? Sen ticaret mi yapıyorsun? Sen hayır kurumu musun? Kerem Kınık, yazıklar olsun! Kızılay görevlileri derhal istifa edin! Hükümet eğer ahlaksız, namussuz arıyorsan çadır satanlara bak!

