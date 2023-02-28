Mutsuz 4 burç.. Doğuştan hep dertliler.. Yüzleri hiç gülmüyor

Doğuştan mutsuz burçlar yapılan bir araştırmayla belli oldu. Bu 4 burç hep mutsuz hep mutsuz..

Mutsuz 4 burç.. Doğuştan hep dertliler.. Yüzleri hiç gülmüyor

Yapılan bir araştırmada ''Başak, Yay, Balık ve İkizler'' burcunun en mutsuz burç olduğu belirlendi. Peki bu dört burç neden mutsuz?

BAŞAK

Başak bir konuyu kafaya taktığı zaman büyük dert eder. O sorunu çözmek için uğraşır durur. Başakların hep hayatı düşünmekle geçmiştir.

YAY

Yay kimseye güvenemez. Güven eksikliği yaşaması nedeniyle de her konuda mutsuz olur. Çoğu zaman hayatın akışına ayakta uyduramaz. Eğer yay burcu biriyle ilişki yaşıyorsanız yandınız demektir. En pahalı hediyeleri bile alsanız asla mutlu olmazlar.

Mutsuz 4 burç.. Doğuştan hep dertliler.. Yüzleri hiç gülmüyor - Resim : 1

BALIK

Balık duygusal bir burç olması nedeniyle çoğu zaman her şeye çok üzülür. Eğer hayatınızda bir balık varsa işiniz gerçekten çok zor. Duygusallıkları nedeniyle çoğu zaman mutsuz olabilirsiniz.

Akşam'da yer alan bir içerikte; Balık burcunun aşka inancı olmadığına dikkat çekiliyor. Ve Balık burcunun aşka bakış açısıyla ilgili şu değerlendirme yapılıyor.

Hayal dünyasından uyanıp aşık olmaya kalkan Balık burcu her şeyin masallardaki gibi olmadığını gördü. Aşk öyle her yiğidin harcı değil. Hele ki Balık burçları kadar hassas insanlar hemen kırılıp dağılırlar. O yüzden Balık burçları aşk defterini kapatıp hayal dünyalarına geri döndüler.

İKİZLER

İkizler kararsızlıklarıyla bilinen insanlardan oluşur. İkizler burcu da gerçekten çoğu zaman mutsuzdur. Hayatınızda eğer ikizler burcundan biri varsa gerçekten işiniz çok zor olacaktır.

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