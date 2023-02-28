Fırında kabak tatlısı yaparken bilmeniz gereken püf nokta! Daha iyi pişiyor

Kabak tatlısı özellikle sonbahar ve kış aylarında sofralara renk katan nefis bir lezzet. Tencerede de kolayca kabak tatlısı yapılabiliyor ama güzelce karamelize olmuş fırında kabak tatlısının lezzeti bambaşka olmaktadır.

Siz de fırında kabak tatlısı ile tanışmak isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz.

Bir çok lokanta ustası ve pastane ustası zaten kabak tatlısını tencerede değil fırında yapmayı tercih ediyor.

KABAK TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER;

1 kilogram balkabağı

1,5 su bardağı toz şeker



Servis için:

Dövülmüş ceviz

Tahin

FIRINDA KABAK TATLISININ TARİFİ

*Kabakları dilimleyip bir tencereye dizin.

*Üzerine toz şekeri serpip kapağı kapalı halde suyunu salana kadar bekletin.

*Ardından ocağa aldığınız kabakları su ilave etmeden 20 dakika kadar pişirin.

*Bu esnada fırını 180 derecede ısıtın.

*Pişen kabakları tepsiye aktarın ve fırına verin.

*Şerbeti iyice kıvam alan ve rengi koyulaşan kabak tatlısını fırından çıkarıp oda sıcaklığına gelene kadar soğutun.

*Servis için tabaklara aldığınız kabakların üzerine tahin gezdirin.

*Dövülmüş ceviz serpip servis edin. Afiyet olsun…

YANINA EN İYİ NE GİDER?

Fırında pişirdiğiniz kabak tatlısının yanına mis gibi Türk çayı veya sade Türk kahvesi çok yakışacaktır.

Bilmeniz gereken bazı püf noktalar;

* Kabakların iyi durumda olmasına dikkat edin.

* Cevizlerin küflenmemiş olmasına özen gösterin.

* Dilerseniz kaymakla servis edebilirsiniz.

* Fırının kapağını sık sık açmayın.

* Şeker miktarını iyi ayarlayın