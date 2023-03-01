Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'ndan bir proje daha!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Yalı Çapkını’nda hayat verdiği Kazım karakterindeki performansıyla fenomen olan Diren Polatoğulları, dizinin yanı sıra yeni bir proje için daha el sıkıştı. Başarılı oyuncu geçen günlerde “Tetikçinin Oğlu” dizisiyle anlaşan Şevket Çoruh’la beraber fotoğraf paylaşmıştı.

Diren Polatoğulları, Baba Sahne’nin “Taxim” oyununda Şevket Çoruh’la dönüşümlü olarak rol alacak. Mart ayından itibaren “Taxim”in Baba Sahne’deki temsillerinde Diren Polatoğulları, turnelerde ise Şevket Çoruh seyirciyle buluşacak.

Kapalı gişe oynanan oyunda Çoruh ve Polatoğulları’nın yanı sıra Ozan Güven, Mert Asutay, Nergis Çorakçı, Seçkin Özdemir, Ömür Arpacı, Felicia Sağnak, Ahmet Balta, Kemal Yazıcı ve Cem Evsen rol alıyor. “Taxim”, 3-4-5-6 Mart ve 17-18-19-20 Mart tarihlerinde Baba Sahne’de; 21 Mart’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 24 Mart’ta İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda, 25-26 Mart’ta ise Bodrum Marmara Koleji AKM’nde sahnelenecek.

AYRILACAĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Gerçek Gündem'in haberine göre; Yalı Çapkını dizisinde yer alan Kazım karakterine hayat veren Diren Polatoğulları'nın diziye veda edeceği öne sürülmüştü.

Sosyal medya ayağa kalktı !

Sosyal medyada çok sayıda izleyici Kazım karakterinin Yalı Çapkını dizisinden ayrılmaması gerektiğine dikkat çektiler ve kanala isyan ettiler.

Öyle ki Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaşımlarının altlarına bile Kazım hayranları yorumlar yazarak karakterin dizide kalmasını istediklerini belirttiler.

Yayınlanan bir sonraki bölümde Kazım'ın ölmediği ve iyileştiği görüldü. Seyirciler bu durumdan dolayı mutlu olurken Cuma akşamı yayınlanan bölümde yine Kazım karakterinin yer aldığı sahneler damga vurdu.