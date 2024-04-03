Resmi duyuru geldi; Kanal D'nin sevilen dizisinin final tuşuna basıldı

"Üç Kız Kardeş" dizisi, başrollerinde Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Berker Güven, Gökberk Demirci ve İclal Aydın gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı bir yapım olarak dikkat çekti. Ancak, Kanal D tarafından yayınlanan dizi için artık sona gelindi.

Uzun bir süredir izleyicilerle buluşan dizi, final yaparak ekranlara veda edecek.

Oyuncu kadrosunun performansı ve senaryosuyla dikkat çeken "Üç Kız Kardeş" dizisinin final yapacak olması, izleyiciler arasında üzüntü yarattı. Çok sayıda seyirci sosyal medya hesaplarından Kanal D yönetimine çağrıda bulundu. Ancak, Kanal D yönetimi final kararından vazgeçmedi.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Üç Kız Kardeş final için gün sayıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, üç sezondur ekran macerasını sürdüren dizinin final tarihi belli oldu.

İnci ve Ali Gündoğdu’nun Süreç Film şirketinin imza attığı dizi salı gününden cumartesine alınmıştı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ FİNALİ NE ZAMAN?

Ayvalık’ın muhteşem doğasında çekilen, güçlü oyunculukları ve hikâyesiyle beğeniyle izlenen dizi, 84. bölümde ekrana veda edecek. Sevilen dizinin geçen cumartesi 80. bölümü ekrana gelmişti.