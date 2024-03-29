Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı

Gıda fiyatlarındaki artış vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Özellikle market fiyatları son dönemde tırmanışa geçmiş durumda. Boş baklava ve boş tosttan sonra marketlerde yeni bir ürün daha satışa sunuldu

Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı

Gıda fiyatlarındaki artış, vatandaşları ekonomik anlamda zorlamaya devam ediyor. Özellikle market fiyatlarının son dönemde artış göstermesi, tüketicilerin bütçelerini olumsuz yönde etkilemekte. Gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına bir yenisi daha eklendi. Boş baklava ve boş tostun ardından marketlerde yeni bir ürün daha satışa sunuldu.

ALIM GÜCÜ AZALIRKEN BULUNAN ÇÖZÜMLER ŞAŞIRTIYOR

Gıda fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Enflasyona bağlı olaraktan hayat pahalılığı her geçen gün artarken maliyetler ve düşen alım gücü nedeniyle esnaf ve firmalar da 'çözüm' için yeni yöntemler geliştiriyor.

Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı - Resim : 1

TEK KULLANIMLIK ZEYTİNYAĞI SATIŞA SUNULDU

Boş baklava, sucuk ve peynirsiz tost, dilimle satılan karpuzun ardından yüksek fiyatıyla dikkat çeken zeytinyağı da 'tek kullanımlık' satılmaya başladı.

T24'ün haberine göre, bir yağ firması, katlanarak artan fiyatlara karşı “tek kullanımlık” 10 mililitre zeytinyağlarını piyasaya sürdü. Ürünün fiyatı internette 69,95 lira iken markette 89,95 liraya satılıyor.

BOŞ BAKLAVA VE BOŞ TOST SOSYAL MEDYADA OLAY OLMUŞTU


Geçtiğimiz günlerde bir tatlıcının satışları artırabilmek için bulduğu çözüm gündem olmuştu. Ceviz ve fıstık gibi tatlı yapımında kullanılan kuruyemiş ürünlerinin fiyatının artmasının ardından üretilen boş baklavada herhangi bir malzeme bulunmuyor.

Gaziantepli bir tostçu da ekmeğin arasına ketçap ve biber koyarak yaptığı boş tostu sattı.

İçleri tek tek boşaltılıyor... Boş baklava ve tosttan sonra şimdi de boş gözlemeİçleri tek tek boşaltılıyor... Boş baklava ve tosttan sonra şimdi de boş gözlemeEkonomi

Pas lekesinden kurtulmak mümkün... Her evde bulunan bu malzeme işe yarıyor Pas lekesinden kurtulmak mümkün... Her evde bulunan bu malzeme işe yarıyor
Nursema kötü haberi verdi; Kızılcık Şerbeti'nin kaç bölümü kaldı? Nursema kötü haberi verdi; Kızılcık Şerbeti'nin kaç bölümü kaldı?
Final iddiaları doğru çıkmadı; Kanal D'nin fenomen dizisine yeni oyuncular Final iddiaları doğru çıkmadı; Kanal D'nin fenomen dizisine yeni oyuncular
ATV, Kanal D, Star TV, TRT1 arasındaki rekabet sürüyor; Zirveye oturan dizi belli oldu ATV, Kanal D, Star TV, TRT1 arasındaki rekabet sürüyor; Zirveye oturan dizi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Kilosu altınla yarışıyor: 5 kilo buldular, sevinçten oynadılar 5 kilo buldular, sevinçten oynadılar
Nisan ayında zengin olacak burçlar açıklandı: Bu 3 burç çuvalla para kazanacak Nisan ayında çuvalla para kazanacak 3 burç açıklandı
Emekliler ne kadar zam alacak? İşte tahminler... Emekliler ne kadar zam alacak?
Bölgede yaşayanların geçim kaynağı oldu: Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor
AKP'nin masasındaki İstanbul anketi: İmamoğlu farkı açıyor AKP'nin masasındaki İstanbul anketi: İmamoğlu farkı açıyor