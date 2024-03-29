Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı

Gıda fiyatlarındaki artış, vatandaşları ekonomik anlamda zorlamaya devam ediyor. Özellikle market fiyatlarının son dönemde artış göstermesi, tüketicilerin bütçelerini olumsuz yönde etkilemekte. Gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına bir yenisi daha eklendi. Boş baklava ve boş tostun ardından marketlerde yeni bir ürün daha satışa sunuldu.

ALIM GÜCÜ AZALIRKEN BULUNAN ÇÖZÜMLER ŞAŞIRTIYOR

Gıda fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Enflasyona bağlı olaraktan hayat pahalılığı her geçen gün artarken maliyetler ve düşen alım gücü nedeniyle esnaf ve firmalar da 'çözüm' için yeni yöntemler geliştiriyor.

TEK KULLANIMLIK ZEYTİNYAĞI SATIŞA SUNULDU

Boş baklava, sucuk ve peynirsiz tost, dilimle satılan karpuzun ardından yüksek fiyatıyla dikkat çeken zeytinyağı da 'tek kullanımlık' satılmaya başladı.

T24'ün haberine göre, bir yağ firması, katlanarak artan fiyatlara karşı “tek kullanımlık” 10 mililitre zeytinyağlarını piyasaya sürdü. Ürünün fiyatı internette 69,95 lira iken markette 89,95 liraya satılıyor.

BOŞ BAKLAVA VE BOŞ TOST SOSYAL MEDYADA OLAY OLMUŞTU



Geçtiğimiz günlerde bir tatlıcının satışları artırabilmek için bulduğu çözüm gündem olmuştu. Ceviz ve fıstık gibi tatlı yapımında kullanılan kuruyemiş ürünlerinin fiyatının artmasının ardından üretilen boş baklavada herhangi bir malzeme bulunmuyor.

Gaziantepli bir tostçu da ekmeğin arasına ketçap ve biber koyarak yaptığı boş tostu sattı.