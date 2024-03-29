Final iddiaları doğru çıkmadı; Kanal D'nin fenomen dizisine yeni oyuncular

Arka Sokaklar dizisinin final yapacağına dair çıkan iddiaların doğru olmadığı sonunda ortaya çıktı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi, hayranlarını sevindirecek şekilde devam edecek. Ayrıca, dizinin kadrosuna yeni oyuncu transferleri yapıldığı da duyuruldu.

Final iddiaları doğru çıkmadı; Kanal D'nin fenomen dizisine yeni oyuncular

Arka Sokaklar'ın uzun soluklu macerası, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek. Dizinin hayranları, merakla bekledikleri yeni bölümlerde karşılarında sürpriz isimlerle birlikte daha heyecan dolu hikayeler bulacaklar.

Dizinin yapımcıları, yeni oyuncu transferleriyle ilgili detayları paylaşmaya devam ederken, izleyiciler de heyecanla bu gelişmeleri beklemekteler. Arka Sokaklar'ın efsanevi kadrosuna katılacak yeni isimlerle birlikte diziye olan ilgi daha da artacak gibi gözüküyor.

Final iddiaları doğru çıkmadı; Kanal D'nin fenomen dizisine yeni oyuncular - Resim : 1

Dizidoktoru'nun haberine göre; 18 yıldır ekrana gelen polisiye dizi Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosu büyüyor. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini toplayan diziye Şehsuvar Aktaş, Burak Satıbol ve Asena Tuğal dahil oldu.

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Kanal D’nin cuma akşamları yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan dizisi Arka Sokaklar, hız kesmeden devam ediyor. Kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar gibi başarılı isimlerin yer aldığı diziye son olarak üç yeni oyuncu katıldı.

Final iddiaları doğru çıkmadı; Kanal D'nin fenomen dizisine yeni oyuncular - Resim : 3

Dizinin ilerleyen bölümlerinde seyirci karşısına çıkacak olan oyunculardan Şehsuvar Aktaş Dr. Alpay Öztürk karakterine, Burak Satıbol Komiser Zeki Çevik karakterine, Asena Tuğal ise Ebru karakterine hayat verecek.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Burcu Kara, Pamir Pekin, Hasan Denizyaran, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Nazlı Tosunoğlu, Ece Aydemir, Can Başak, Gaye Gürsel, Ecem Öz, Kerimhan Duman, Furkan Göksel, Buse Orcan, Efe Günay, Elçim Atamgüç, Gizem Birdan gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle cuma akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

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