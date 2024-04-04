NOW TV'den üzücü haber; Sevilen dizisinin ara vereceği tarih belli oldu

NOW TV'nin sevilen dizisinden gelen son haber üzdü! Bugüne kadar ilgiyle takip edilen Kızıl Goncalar dizisi hakkında üzücü bir haberimiz var. Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı bu sevilen dizi, yayına 1 haftalık ara veriyor. Peki, neden böyle bir karar alındı?



Yeniçağ'daki habere göre; Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı dizinin yeni bölümünün 8 Nisan Pazartesi ekrana gelmesi gerekiyordu ancak alınan kararla dizi bayram dolayısıyla yayına bir hafta ara verdi.

Son olarak 13. bölümün yayınlandığı dizinin 14. bölümü 15 Nisan Pazartesi akşamı seyirciyle buluşacak.

REYTİNGLERİN ZİRVESİNDE YER ALIYOR

Gold Film imzalı, ilk bölümü 18 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ömür Atay ve Özgür Sevimli'nin üstlendiği, senaryosunu Şükrü Necati Şahin'in kaleme aldığı Kızıl Goncalar, her hafta aldığı yüksek reytinglerle zirveyi kimseye kaptırmıyor.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerini paylaştığı "Kızıl Goncalar" dizisi, haziran ayında sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Dizinin hayranları, heyecanla final bölümünü beklerken yapımcılar ise sezon finali için özel bir bölüm hazırlığı içerisindeler. Yapılan açıklamaya göre, "Kızıl Goncalar" dizisinin yeni bölümleri eylül ayında FOX'ta izleyicilerle buluşacak. Dizinin sevenleri, yaz boyunca yeni bölümleri heyecanla bekleyecekler.

İLGİ ÇOK BÜYÜK

Öte yandan, dizinin başrollerinde yer alan ünlü isimler olan Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun performansları da izleyiciler tarafından büyük beğeni topluyor. Dizinin sezon finali öncesinde ise karakterlerin geleceği ve hikayenin nasıl sonlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.