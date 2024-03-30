Star TV'nin iddialı dizisiydi: Ekranlara veda edecek

Sevilen dizi 'Sakla Beni'nin akıbeti belli oldu. Dizinin ekranlara veda edeceği tarih oyunculara bildirildi.

Star TV'nin iddialı dizisiydi: Ekranlara veda edecek

Star TV’nin sevilen dizisi ‘Sakla Beni’nin ekranlara veda edeceği tarih belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, OGM Pictures’ın Star TV için çektiği “Sakla Beni” 5 bölüm sonra ekranlara veda edecek.

Star TV'nin iddialı dizisiydi: Ekranlara veda edecek - Resim : 1

Final tarihinin ekibe de duyurulurken, Nadim Güç’ün yönettiği, Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun yazdığı dizi 26. Bölümde ekrana veda edecek.

Dizinin kadrosunda ise Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek’e Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Baran Bölükbaşı, Cihan Talay, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Umar ve Tamer Levent gibi birçok isim yer alıyordu.

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