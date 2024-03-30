Christopher Nolan'a şövalyelik ünvanı verilecek

Christopher Nolan'a İngiltere tarafından şövalyelik ünvanı verileceği öğrenildi.

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Christopher Nolan'a şövalyelik ünvanı verilecek

Dünyanın en ünlü yönetmenlerinden ve son filmi 'Oppenheimer' ile 'en iyi film' ve 'en iyi yönetmen' dahil toplam 7 dalda oscar kazanan Christopher Nolan'a İngiltere tarafından şövalyelik ünvanı verilecek.

Nolan artık, "Sir Christopher Nolan" olarak anılacak. Nolan'ın eşi Emma Thomas'a da sinema sektörüne katkılarından dolayı "dame" ünvanı verilecek.

Daha önce Elton John, Anthony Hopkins, Kevin Spacey, Paul McCartney, Patrick Stewart, Angelina Jolie, Judi Dench ve pek çok ünlü sanatçıya şövalyelik ünvanı verilmişti.

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