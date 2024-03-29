İsveçli metal grup In Flames İstanbul'a geliyor

İsveçli melodik death metal grubu In Flames, 1 Ekim Salı günü Küçükçiftlik Park'ta hayranlarıyla bir araya gelecek.

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İsveçli metal grup In Flames İstanbul'a geliyor

1990'lardan bu yana metal müzik tarihini değiştiren ve ilham verici performanslar sergileyen İsveçli grup In Flames İstanbul'a geliyor. Dünyanın dört bir yanında büyük rock ve metal festivallerinde binleri coşturan grup, 1 Ekim Salı günü Küçükçiftlik park'ta sahne alacak.

14'üncü stüdyo albümleri 'Foregone'u 2022 yılında yayınlayan In Flames, bu albümde dönüm noktası olan kayıtlarının en büyük agresif, metalik ve melodik güçlerini postmodern dönemlerinin tecrübeli şarkı yazarlığıyla birleştiriyor.

Albümün turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alacak grubun biletleri 4 Nisan'da satışa çıkacak.

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