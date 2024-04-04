Star TV'nin fenomen dizisi final yapıyor; Dizinin asıl final nedeni de belli oldu

Televizyon dünyasında her sezon birçok dizi yayınlanıyor ve izleyicilerin beğenisini kazanarak uzun soluklu bir şekilde devam edebiliyor. Ancak maalesef bazı diziler beklenen ilgiyi göremiyor ve erken bir şekilde final yapmak zorunda kalabiliyor. Son olarak Star TV'de yayımlanan Sakla Beni dizisi de bu diziler arasında yerini aldı ve final kararı alındı. Peki, Sakla Beni dizisi neden tutmadı?

Haber7.com'daki habere göre; Sezon sonuna doğru adım adım gelinirken çeşitli kanallarda hali hazırda yayın hayatına devam eden dizilerin final mi yoksa sezon finali mi yapacağı seyircilere duyurulmaya başlandı. Star TV ekranında 20 bölümdür ekran serüvenini sürdüren Sakla Beni dizisinin de akıbetinin ne olacağı resmen kesinlik kazandı.

Alınan karar doğrultusunda 2.sezon onayı olamayan Sakla Beni dizisinin yayından kaldırılmasına yapımcısı tarafından karar verildi. Diğer taraftan Nadim Güç’ün yönetmenliğinde çekimleri gerçekleştirilen dizinin izleyenlere elveda diyeceği tarih de paylaşıldı.

Yine aynı kanalda aynı yapımcı tarafından yayınlanan Ömer dizisi hakkında final kararı alınmasının ardından Sakla Beni dizisinin 26.bölümde yani 6 bölüm sonra yayın hayatına nokta koyulacağı açıklandı. Böylece OGM Medya imzalı 2 dizisi Ömer ve Sakla Beni’nin sayılı günler sonra ekran ömrü tükenecek.

Bilindiği üzere başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Nadim Güç’ün üstlendiği Sakla Beni dizisi her Perşembe akşamı izleyici kitlesinin karşısına geçiyordu.