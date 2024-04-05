Türkiye'ye acil cuma gecesi uyarısı! Meteorolojik kaynaklar şimdi açıkladı

Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye'ye yönelik acil cuma gecesi uyarısı geldi

Türkiye'ye acil cuma gecesi uyarısı! Meteorolojik kaynaklar şimdi açıkladı

9 günlük tatil süreci başladı. Birçok vatandaş İstanbul'dan tatil için başka şehirlere gitmeye başladı.

Tatil sürecinin başlamasıyla birlikte İstanbul'dan diğer şehirlere gitmek isteyen birçok vatandaşın olduğunu gözlemliyoruz. Tatilcilerin merak ettiği konulardan biri de hava durumu. Tatilcilerin seyahat planlarını yapabilmeleri için hava durumu tahminlerini dikkate alarak bilgilendirmeler yapılması önem taşıyor.

tv100'deki habere göre; Türkiye'de 9 günlük süreci yaz tatili olarak değerlendirmek isteyen çok sayıda vatandaş var. Bu vatandaşlar tatil bölgelerindeki otellere giderek havuza girmenin hayallerini kuruyor ancak hava durumu bu izni vermeyebilir.

Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye'ye yönelik acil cuma gecesi uyarısı yapıldı. Vatandaşların Cumartesi sabah kalkınca şaşırmaması gerekiyor.

Türkiye'ye acil cuma gecesi uyarısı! Meteorolojik kaynaklar şimdi açıkladı - Resim : 1

Meteoroloji Bey hesabından cuma akşamı hakkında yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Bu gece hava sıcaklığı değerleri 0 derece ve altına inecek yerlerde hafif zirai don riski var"

İşte o paylaşım

Türkiye'ye acil cuma gecesi uyarısı! Meteorolojik kaynaklar şimdi açıkladı - Resim : 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yurdun batı ve iç kesimlerinde kuzey ve batılı, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI


Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI


Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Türkiye'ye acil cuma gecesi uyarısı! Meteorolojik kaynaklar şimdi açıkladı Türkiye'ye acil cuma gecesi uyarısı! Meteorolojik kaynaklar şimdi açıkladı
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