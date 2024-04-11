Karpuz zamanı geldi. Ağzınıza layık karpuz seçmek için işe yarar 5 tüyo

Karpuzun besleyici özelliklerinin yanı sıra, ferahlatıcı bir lezzete sahip olması da tüketimini artıran etkenlerden biridir. Büyük bir karpuzun içindeki tatlı ve sululuğu, sıcak yaz günlerinde insanlara ferahlık sağlar. Ayrıca karpuzun çekirdekleri de kurutularak tüketilebilir veya çimlendirilerek yenilebilir. Karpuzun tüm faydalarından yararlanmak için kaliteli karpuz seçimi oldukça önemlidir. Peki karpuz seçerken nelere dikkat etmek gerekir? İşte en iyi karpuzu seçmek için bilmeniz gereken tüyolar...

1. Karpuzun kabuğuna dikkat edin:

Karpuzun kabuğu, olgunluğunu gösteren önemli bir işarettir. Koyu sarımsı bir leke, karpuzun güneşte olgunlaştığını gösterir ve bu da tatlılığının arttığını gösterir.

2. Karpuzun ağırlığına bakın:

İyi bir karpuz seçmek için, karpuzun ağır olmasına dikkat edin. Karpuz ne kadar ağır olursa, içindeki su oranı o kadar yüksek olur ve bu da daha lezzetli bir karpuz demektir.

3. Karpuzun şekline dikkat edin:

Karpuzun düzgün ve simetrik bir şekli olmalıdır. Eğri veya çökük bir karpuz, içindeki su dağılımının eşit olmadığını gösterebilir.

4. Karpuzun kabuğundaki çatlaklara dikkat edin:

Karpuzun kabuğundaki çatlaklar, içindeki suyun buharlaşmış olabileceğini gösterebilir. Bu da karpuzun tazeliğini kaybettiği anlamına gelir.

5. Karpuzun sapına bakın:

Karpuzun sapı kurumamış ve kuru olmamalıdır. Sapın yeşil ve canlı olması, karpuzun tazeliğini gösterir.

KARPUZUN KABUKLARI DA FAYDALIYMIŞ

Öte yandan karpuzun kabuklarının da çöpe atılmaması gerekiyor. Bakın karpuz kabuklarından reçel nasıl yapılıyor.

Karpuz Kabuğu Reçeli Tarifi İçin Malzemeler



350 gr karpuz kabuğu (2-3 dilim)

1 tatlı kaşığı karbonat

Yarım limon suyu

4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su (800 ml)

6-7 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

Yarım limon kabuğu

Su (karpuz kabuklarını bekletmek için)

Karpuz Kabuğu Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?

Karpuz kabuğu reçeli için öncelikle karpuz kabuğunun içerisindeki kırmızı kısımları bıçakla alalım.

Ardından sadece beyaz kısmı kalacak şekilde yeşil kısmını da soyacak yardımıyla soyalım.

Ardından kabuklarını küp küp doğrayalım. Tüm kabukları doğradıktan sonra uygun bir kap içerisine alalım.

Üzerine karbonat, limon suyu ve üzerini geçecek kadar su ilave ederek kabukları bu şekilde 1 saat bekletelim.

Sürenin sonunda karpuz kabuklarını süzgeçten geçirerek güzelce yıkayalım.

Diğer taraftan tencereye toz şeker, karanfil, tarçın, limon kabuğu ve suyu alarak reçelin şerbetini kaynatalım.

Şerbet kaynadıktan sonra içerisine kabukları ilave ederek yaklaşık 1 saat pişirelim.

1 saat pişen karpuz kabuğu reçelini dilerseniz sıcağı ile kavanozlayarak dilerseniz de soğuduktan sonra taze taze tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!