'Legally Blonde' dizi oluyor

İkonik film serisi "Bu Nasıl Sarışın", Amazon tarafından televizyona uyarlanıyor. Projede Gossip Girl ekibinin imzası var.

'Legally Blonde' dizi oluyor

Amazon Prime Video, "Legally Blonde" (Bu Nasıl Sarışın!) filmlerinin dünyasını konu alan bir dizi hazırlıyor.

Diziyi 'Gossip Girl' dizisine imza atan Josh Schwartz ve Stephanie Savage kaleme alacak.

Beyazperde'nin aktardığı habere göre, serinin yıldızı Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Marc Platt, Josh Schwartz ve Stephanie Savage ile birlikte Amazon MGM Studios'taki projenin yönetici yapımcılığını üstleniyor.

2001'de vizyona giren ilk film, Reese Witherspoon'un canlandırdığı Elle Woods'un eski sevgilisini yeniden elde etmeye çalışırken Harvard Hukuk Fakültesi'ne girip başarılı bir avukat olmasını konu alıyordu.

Yalı Çapkını dizisinden üzücü haber; Ekrana veda edeceği tarih Yalı Çapkını dizisinden üzücü haber; Ekrana veda edeceği tarih
O ülke yabancı çalışanlara 5 bin ücretsiz pasaport verecek: Koşulları belli oldu O ülke yabancı çalışanlara 5 bin ücretsiz pasaport verecek
Çöp diye atıyorduk! Kaynatıp 1 çay bardağı içilirse o sorundan eser kalmıyor Çöp diye atıyorduk! Kaynatıp 1 çay bardağı içilirse o sorundan eser kalmıyor
Mozambik'te tekne alabora oldu: 94 kişi hayatını kaybetti Mozambik'te tekne alabora oldu: 94 kişi hayatını kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Sabah gazetesi Erdoğan'ı terk etti Yandaş basında şok manşet...
Mehmet Şimşek'in danışmanı istedi, Habertürk işten çıkardı: Tanınmış gazeteci apar topar gönderildi! Şimşek'in danışmanı istedi, Habertürk işten çıkardı
AKP'den 22 il için rapor hazırlığı; Erdoğan'dan 4 il için özel çalışma talimatı Erdoğan'dan 4 il için özel çalışma talimatı
AKP'li Metiner'den geri vites: Önce sövdü sonra da özür diledi Önce sövdü sonra da özür diledi
Özgür Özel, seçimin ardından ikinci kez ameliyat oldu Özgür Özel, seçimin ardından ikinci kez ameliyat oldu