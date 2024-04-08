'Legally Blonde' dizi oluyor

Amazon Prime Video, "Legally Blonde" (Bu Nasıl Sarışın!) filmlerinin dünyasını konu alan bir dizi hazırlıyor.

Diziyi 'Gossip Girl' dizisine imza atan Josh Schwartz ve Stephanie Savage kaleme alacak.

Beyazperde'nin aktardığı habere göre, serinin yıldızı Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Marc Platt, Josh Schwartz ve Stephanie Savage ile birlikte Amazon MGM Studios'taki projenin yönetici yapımcılığını üstleniyor.

2001'de vizyona giren ilk film, Reese Witherspoon'un canlandırdığı Elle Woods'un eski sevgilisini yeniden elde etmeye çalışırken Harvard Hukuk Fakültesi'ne girip başarılı bir avukat olmasını konu alıyordu.