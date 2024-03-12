Tapu sahipleri dikkat: Tebligat gönderiliyor, cezası var!

"MUAFTIR"

Ayrıca Maltaş, "Emlak ve çevre temizlik vergilerinden, emekli olan vatandaşlarımızın sadece adına bir adet en fazla 200 metrekarelik bir daire olması durumunda kendileri muaftır. Bu kanun aynı şekilde ev kadınları içinde geçerlidir" diye konuştu.