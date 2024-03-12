Tapu sahipleri dikkat: Tebligat gönderiliyor, cezası var!
Emlak danışmanlığı yapan Murat Cihan Maltaş, tapu sahiplerini ilgilendiren kira beyannamesi hakkında uyarılarda bulundu. Maltaş, "Tebligat gönderiliyor, cezası var" dedi.
Tapu geliri elde eden gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren kira beyannamesi ödemeleri başladı.
1 ile 31 Mart tarihleri arasında ev sahiplerinin vergi dairelerine kira beyannamesi ödemelerini yapmalarını gerektiğini söyleyen Emlak Danışmanı Murat Cihan Maltaş, emekli ve ev kadını vatandaşların ise bu ödemelerden muaf tutulduğunu aktardı.
"CEZA-İ İŞLEMLE KARŞILAŞILABİLİR"
Gayrimenkul sahiplerinin kira beyannamesini ödememeleri durumunda ceza-i işlemle karşılaşacaklarını söyleyen Murat Cihan Maltaş, şu ifadeleri kullandı:
"Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı yeni bir çalışma başlattı. Adına gayrimenkul olan ev sahiplerinin kirada olan evleri için kira beyannamelerinin 1 Mart itibariyle vergi dairelerine vermeleri gerekiyor. Mart ayı sonuna kadar vergi dairelerine veya bağlı oldukları mal müdürlüklerine kira beyannamelerini vermeleri önem arz etmektedir. Aksi takdirde ceza-i işlem ile karşılaşmaları oldukça yüksektir."
"TEBLİGAT GÖNDERİLİYOR"
"Bölgemizde de vergi daireleri, ev sahiplerine tebligatlar gönderdiğini öğrendik" diyen Maltaş, "Bundan dolayı vatandaşlarımıza önerimiz bir an önce kira beyannamelerinin vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir" dedi.
"MUAFTIR"
Ayrıca Maltaş, "Emlak ve çevre temizlik vergilerinden, emekli olan vatandaşlarımızın sadece adına bir adet en fazla 200 metrekarelik bir daire olması durumunda kendileri muaftır. Bu kanun aynı şekilde ev kadınları içinde geçerlidir" diye konuştu.
MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan konuya ilişkin geçtiğimiz ay açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, şu ifadelere yer vermişti:
"Kira gelirlerinin mart ayında doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alındı... Kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak."