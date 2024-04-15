Dur durak bilmiyor, süt fiyatına son iki ayda ikinci zam!

Enflasyon ve kur krizi, girdi maliyetlerini her geçen gün artırırken Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldığını duyurdu.

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatını üreticinin eline 14,65 lira geçecek şekilde belirledi. Öte yandan USK, 22 Ocak'ta aldığı kararla süt fiyatlarını 13,5 TL'ye yükseltmişti. Böylece, yeni zamla birlikte süte son iki ayda ikinci zam gelmiş oldu.

GİDERLER, ÜRETİCİYE İLAVE ÖDENECEK

Duyuruya göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek şekilde belirlendi. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 22 kuruş fark uygulanacak.

PİYASA KOŞULLARINA GÖRE BELİRLENECEK

Duyuruda, bundan sonraki süreçte çiğ süt tavsiye fiyatı maliyetler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem