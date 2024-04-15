Açlık ve yoksulluk katlandı, tek başına yaşam kalmadı!

DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) verilerine göre, mart ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırı 16 bin TL'yi, yoksulluk sınırı 57 bin TL'yi geçti. Tek başına yaşayan bir kişi için ise yoksulluk sınırı 26 bin TL'yi geçti.

Açlık ve yoksulluk katlandı, tek başına yaşam kalmadı!

DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan Mart 2024 dönemine ait 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması' yayımlandı.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Mart 2024 için 16 bin 646 lira. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 57 bin 578 lira olarak gerçekleşti.

TEK BAŞINA YAŞAYAN BİRİNİN YOKSULLUK SINIRI 26 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı ise en az 26 bin 517 lira olarak belirlendi. Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 26 bin 517 lira olarak tespit edildi.

Açlık ve yoksulluk katlandı, tek başına yaşam kalmadı! - Resim : 1

GÜNLÜK HARCAMA GEREKSİNİMİ 555 TL

Günlük harcamalarda Mart 2024’te en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 172.09 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 124.81 liradır. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 125.59 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 33.38 liradır. Katı yağ ve sıvı yağ ise 31.16 liralık masraf yapılması gereken ürün grubudur. Yumurta için 9.6, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 13.46 lira harcama yapılması gerekmektedir.

HARCAMA SEPETİNDE ETİN PAYI YÜKSELDİ

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 31 ile en yüksek paya sahip oldu. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 28.8 ile ikinci sırada. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 22.6’dır. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 8.5’dir. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 8’dir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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