SGK Uzmanı duyurdu, oran verdi: Memur, emekli maaşı ve asgari ücret zammı belli oldu!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, memur, emekli maaşı ve asgari ücret zammına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdursun, "Temmuz'da hükümetin Asgari Ücret-emekli ve memura yapmayı düşündüğü zam oranları" diyerek oranları sıraladı.

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SGK Uzmanı duyurdu, oran verdi: Memur, emekli maaşı ve asgari ücret zammı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan mart ayı enflasyon rakamları sonrası 3 aylık enflasyon rakamı, yüzde 15,05 olarak kayıtlara geçti.

Böylece her yıl ocak ve temmuzda olmak üzere yılda iki kez zam alan memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de üç aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte maaş zam oranları belli oldu.

MEMUR, EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Nihai maaş zammı 3 Temmuz'da TÜİK'in haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecekken, sosyal medya hesabından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, memur, emekli maaşı ve asgari ücret zammına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

SGK Uzmanı duyurdu, oran verdi: Memur, emekli maaşı ve asgari ücret zammı belli oldu! - Resim : 1

Temmuz'da hükümetin Asgari Ücret-emekli ve memura yapmayı düşündüğü zam oranları" diyerek oranları sıralayan Erdursun, şu ifadelere yer verdi:

- SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Yüzde 25,
- Memur ve memur emeklilerine Yüzde 20,
- Asgari Ücrete Yüzde 0

"DİĞER ÜCRETLER ARTMAZ"

Öte yandan Erdursun, "Asgari Ücret artmaz ise diğer ücretlerde artmaz" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞI KESİN ZAM ORANI NE ZAMAN NETLEŞEK?

Ayrıca emekli maaşı zammı 3 Temmuz'da TÜİK'in haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecekken, 10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da temmuz ayında yeniden değerlendirilecek. Memur ve memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşme farkı da yansıtılacak. Buna göre 2024’ün ilk 6 ayında enflasyon oranlarına ek yüzde 15 zam yapılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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