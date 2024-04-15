Savaş çanları çaldı, altın hareketlendi: Gram altın ne kadar? (15 Nisan 2024 Pazartesi)

Hafta sonu Orta Doğu'da İran-İsrail gerilimin artan etkileriyle varlık fiyatlarında oynaklık arttı.

Cuma günü İran’ın İsrail’e saldırı hazırlığında olduğuna dair haber akışı, emtia piyasalarında oynaklığı artırırken 2 bin 432 dolara kadar yükselerek rekor tazeleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda 2 bin 356 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası gram altın, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından 2 bin 449 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının geçen haftanın son işlem gününde ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen gram fiyatı, 2 bin 440 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 430 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 980 liradan satılıyor.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan, geçen hafta ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali haziranda yüzde 22, temmuzda ise yüzde 51 ile fiyatlanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem