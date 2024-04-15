TÜİK açıkladı: Şubat ayında işsizlik oranı azaldı
TÜİK, iş gücü verilerini açıkladı. Şubat ayı istatistiklerine göre işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan azaldı. Güncel işsizlik oranı 8,7 iken toplam işsiz sayısı 3 milyon 78 bin olarak açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya kıyasla 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan gerileyerek yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,3 puan azaldı.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık düşüşle yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 13,4, kadınlarda ise yüzde 19,6 olduğu hesaplandı.
TÜİK, bazı aylara ilişkin işsizlik verilerinde revizyona gitti.
Verilere göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:
|
Ay/Yıl
|
2022
|
2023
|2024
|
Ocak
|
11,1
|
9,6
|9
|
Şubat
|
10,7
|
10
|8,7
|
Mart
|
11,1
|
10
|
Nisan
|
10,8
|
10
|
Mayıs
|
10,8
|
9,5
|
Haziran
|
10,4
|
9,5
|
Temmuz
|
10,2
|
9,4
|
Ağustos
|
9,8
|
9,2
|
Eylül
|
10,1
|
9,1
|
Ekim
|
10,3
|
8,6
|
Kasım
|
10,1
|
9
|
Aralık
|
10,3
|
8,8
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM EDİLEN SAYISINDA ARTIŞ
Ayrıca mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, şubatta bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bine yükseldi. İstihdam oranı da 0,2 puan artarak yüzde 49,3 ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5, kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 54 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda ise yüzde 36,6 oldu.
İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, şubatta aylık bazda 0,2 saat artarak 43,5 saat olarak belirlendi.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, şubatta aylık bazda 1,9 puan azalarak yüzde 24,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,3 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,6 olarak tahmin edildi.
Türkiye genelinde şubat ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:
|15 ve daha yukarı yaştakiler
|Toplam
|Erkek
|Kadın
|Nüfus (bin kişi)
|65.763
|32.547
|33.216
|İş gücü (bin kişi)
|35.501
|23.337
|12.164
|İstihdam (bin kişi)
|32.423
|21.633
|10.789
|İşsiz (bin kişi)
|3.078
|1.703
|1.374
|İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)
|30.263
|9.210
|21.053
|İş gücüne katılma oranı (yüzde)
|54
|71,7
|36,6
|İstihdam oranı (yüzde)
|49,3
|66,5
|32,5
|İşsizlik oranı (yüzde)
|8,7
|7,3
|11,3
|Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)
|15,6
|13,4
|19,6
Kaynak: AA