TÜİK açıkladı: Şubat ayında işsizlik oranı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya kıyasla 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan gerileyerek yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,3 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık düşüşle yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 13,4, kadınlarda ise yüzde 19,6 olduğu hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin işsizlik verilerinde revizyona gitti.

Verilere göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl 2022 2023 2024 Ocak 11,1 9,6 9 Şubat 10,7 10 8,7 Mart 11,1 10 Nisan 10,8 10 Mayıs 10,8 9,5 Haziran 10,4 9,5 Temmuz 10,2 9,4 Ağustos 9,8 9,2 Eylül 10,1 9,1 Ekim 10,3 8,6 Kasım 10,1 9 Aralık 10,3 8,8

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM EDİLEN SAYISINDA ARTIŞ

Ayrıca mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, şubatta bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bine yükseldi. İstihdam oranı da 0,2 puan artarak yüzde 49,3 ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5, kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 54 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda ise yüzde 36,6 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, şubatta aylık bazda 0,2 saat artarak 43,5 saat olarak belirlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, şubatta aylık bazda 1,9 puan azalarak yüzde 24,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,3 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,6 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde şubat ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 65.763 32.547 33.216 İş gücü (bin kişi) 35.501 23.337 12.164 İstihdam (bin kişi) 32.423 21.633 10.789 İşsiz (bin kişi) 3.078 1.703 1.374 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.263 9.210 21.053 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 54 71,7 36,6 İstihdam oranı (yüzde) 49,3 66,5 32,5 İşsizlik oranı (yüzde) 8,7 7,3 11,3 Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 15,6 13,4 19,6

Kaynak: AA