Bakan Işıkhan duyurdu: SGK, 11 bin TL destek ödemesi yapacak

Vedat Işıkhan, 7 bin anne ve bakıcıya 325 euro(11 bin 224 TL) destek ödemesi yapılacağını belirtti.

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Bakan Işıkhan duyurdu: SGK, 11 bin TL destek ödemesi yapacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 7 bin anne ve bakıcıya 325 euro(11 bin 224 TL) destek verileceğini duyurdu.

Işıkhan, çalışma hayatının her adımında ve her anında kadınların yanında olarak, onları destekleyeceklerini belirttiği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan anneleri destekleyerek kayıtlı istihdamda kalmalarını veya istihdama katılmalarını sağlayacak projemizin ikinci dönemi başlıyor. İş Pozitif kadın istihdam programımız başta olmak üzere kadınların istihdamına yönelik çalışmalarımız devam edecektir. SGK'den 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek."

Kaynak: İHA

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Vedat Işıkhan Ödeme
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