Tatil bitti, piyasalar hareketlendi: Dolar/TL'de son durum (15 Nisan 2024 Pazartesi)

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu haftanın ardından dolar/TL yeni güne yükselişle başladı.

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Tatil bitti, piyasalar hareketlendi: Dolar/TL'de son durum (15 Nisan 2024 Pazartesi)

Bayram tatil öncesi yerli yatırımcının artan Türk Lirası ihtiyacı dövizden dönüşümleri beraberinde getirmişti.

Faiz artışlarıyla beraber gelen TL mevduat getirisi de dolar/TL'de aşağı yönlü baskı yaratmıştı.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Söz konusu gelişmeler sonrası dolar/TL, bayram tatilinin ardından ilk işlem gününde zirve seviyesine yakın başladı. Dolar/TL, yeni günde 32,38 TL'den işlem görüyor.

Tatil bitti, piyasalar hareketlendi: Dolar/TL'de son durum (15 Nisan 2024 Pazartesi) - Resim : 1

GÖZLER ABD'DE

Öte yandan hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği misilleme saldırılar nedeniyle artan gerilimin sona ermesi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e, olası bir karşı saldırıda bulunması için destek vermeyeceğini açıklamasının ardından bölgedeki gerilim azalırken, hafta boyunca bölgedeki gelişmelerin yanı sıra yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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