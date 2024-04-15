İzmir'de halk ekmeğin fiyatı düştü!

İzmir'de 7 TL'den satışa sunulan halk ekmeğin fiyatı düştü. Böylece, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde sözünü verdiği Halk Ekmek'te fiyat indirimi vaadini gerçekleştirdi.

İzmir'de halk ekmeğin fiyatı düştü!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası, 7 TL’den satışa sunulan ekmeği 16 Nisan Salı gününden itibaren 5 TL'den İzmirlilerle buluşturacak.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde sözünü verdiği Halk Ekmek'te fiyat indirimi vaadini gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yapılan fiyat indirimi ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar alım gücünü azalttı ve vatandaşlarımızı maddi olarak sıkıntıya düşürdü. Bu zorlukları bir nebze olsun azaltarak bütçeleri rahatlatmak ve sofraların vazgeçilmezi ekmeği almakta zorlanan vatandaşımıza kolaylık sağlamak üzere Halk Ekmek’te fiyatları geri çektik. Günlük olarak üretilecek 120 bin ekmek, yarın sabahın ilk sevkiyatlarıyla kentimizin 93 noktasında faaliyet gösteren büfelerimizde 5 TL olarak satışa sunulacak. Bu zor günleri beraber atlatacak, her konuda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

İzmir'de halk ekmeğin fiyatı düştü! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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