NOW TV dizisinin finali... Seyirciler final kararına çok üzülmüştü

NOW TV ekranlarında yayımlanan Korkma Ben Yanındayım dizisi final mi yapacak? NOW TV kaynakları iddiaya cevap verdi…

Son Güncelleme:
NOW TV dizisinin finali... Seyirciler final kararına çok üzülmüştü

Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Murat Aygen, Nilsu Berfin Aktaş, Didem Balçın, Eren Ören, Serhat Özcan gibi isimlerin kadrosunda yer alan ''Korkma Ben yanındayım'' isimli dizinin final yapılacağı öne sürüldü. ŞİMDİ TV final iddialarına cevap verdi.

FİNAL YOK ZAMAN ATLAMASI VAR

ŞİMDİ TV ekranlarında yayınlanan ''Korkma Ben Yanındayım'' dizisinin finali çıkmadı. Bunun yerine dizide zaman atlaması yapıldı ve senaryoda değişiklik yapıldı.

NOW TV dizisinin finali... Seyirciler final kararına çok üzülmüştü - Resim : 1

SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

''Korkma Ben Yanındayım'' dizisinin haziran ayına kadar ŞİMDİ TV ekranlarında yayına devam edeceği öğrenildi. Yeni bölümlerin ise Eylül ayında yayımlanması bekleniyor. Ancak kanalın henüz 2.sezonla ilgili bir duyurusu bulunmuyor. ''Korkma Ben Yanındayım'' dizisine 2.sezon izin verilmezse dizi hazıran yerinde final yaparak ekranlayabilir veda edebilir.

Korkma Ben Yanındayım konusu nedir?

"Korkma Ben Yanındayım" dizisi, genç bir çiftin beklenmedik bir hamilelikle nasıl mücadele ettiği ve bu durum aileleri üzerinde mevcut durumda bulunuyor.

Türkiye'nin eğlence haritası ortaya çıktı. Dizi ve film birinci sırada. Xsights Marketing Türkiye için araştırdıTürkiye'nin eğlence haritası ortaya çıktı. Dizi ve film birinci sırada. Xsights Marketing Türkiye için araştırdıYaşam

ATV'den seyircileri üzen karar. Apar topar iddialı dizi final yapıyorATV'den seyircileri üzen karar. Apar topar iddialı dizi final yapıyorGözden Kaçmasın

Kanal D'nin en iddialı dizisiydi; Rekortmen diziden seyircileri üzen haberKanal D'nin en iddialı dizisiydi; Rekortmen diziden seyircileri üzen haberGözden Kaçmasın

Kaynak: Gercekgundem.com, ŞİMDİ TV

Son Güncelleme:
Bu çiçeği ekin ve sağlığınızı garantileyin; Birçok soruna iyi geliyormuş...
Bu çiçeği ekin ve sağlığınızı garantileyin; Birçok soruna iyi geliyormuş...
En çok hasat Sivas'ta gerçekleşiyor. Kurusu yaşından daha pahalıya satılıyor
En çok hasat Sivas'ta gerçekleşiyor. Kurusu yaşından daha pahalıya satılıyor
Kavun alırken paranız boşa gitmesin. Lezzetli ve tatlı kavun seçmenin püf noktası
Kavun alırken paranız boşa gitmesin. Lezzetli ve tatlı kavun seçmenin püf noktası
ÇOK OKUNANLAR
Kendi şirketinde 2 milyon lot aldı, hisse taban oldu Kendi şirketinde 2 milyon lot aldı, hisse taban oldu
KAP'a açıklama yapıldı: ŞOK Market, ünlü e-ticaret sitesini satın aldı ŞOK Market, ünlü e-ticaret sitesini satın aldı
AKP'de ikinci ıstakoz vakası: Lüks tatilini paylaştı AKP'de ikinci ıstakoz vakası
AKP kulisleri: 'Partideki herkes tedirgin, Erdoğan AKP Genel Başkanlığı'nı bırakabilir' 'Erdoğan AKP Genel Başkanlığı'nı bırakabilir''
Meteoroloji uyardı: Gece yarısı sağanak geliyor Meteoroloji uyardı: Gece yarısı sağanak geliyor