NOW TV dizisinin finali... Seyirciler final kararına çok üzülmüştü

Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Murat Aygen, Nilsu Berfin Aktaş, Didem Balçın, Eren Ören, Serhat Özcan gibi isimlerin kadrosunda yer alan ''Korkma Ben yanındayım'' isimli dizinin final yapılacağı öne sürüldü. ŞİMDİ TV final iddialarına cevap verdi.

FİNAL YOK ZAMAN ATLAMASI VAR

ŞİMDİ TV ekranlarında yayınlanan ''Korkma Ben Yanındayım'' dizisinin finali çıkmadı. Bunun yerine dizide zaman atlaması yapıldı ve senaryoda değişiklik yapıldı.

SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

''Korkma Ben Yanındayım'' dizisinin haziran ayına kadar ŞİMDİ TV ekranlarında yayına devam edeceği öğrenildi. Yeni bölümlerin ise Eylül ayında yayımlanması bekleniyor. Ancak kanalın henüz 2.sezonla ilgili bir duyurusu bulunmuyor. ''Korkma Ben Yanındayım'' dizisine 2.sezon izin verilmezse dizi hazıran yerinde final yaparak ekranlayabilir veda edebilir.

Korkma Ben Yanındayım konusu nedir?

"Korkma Ben Yanındayım" dizisi, genç bir çiftin beklenmedik bir hamilelikle nasıl mücadele ettiği ve bu durum aileleri üzerinde mevcut durumda bulunuyor.

Kaynak: Gercekgundem.com, ŞİMDİ TV