En çok hasat Sivas'ta gerçekleşiyor. Kurusu yaşından daha pahalıya satılıyor

Madımak otu Sivaslıların geçim ve lezzet kaynağı olmaya devam ediyor. Peki hasat edilen madımak nasıl pişirilir? Madımak otu hangi faydaları sağlar?

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En çok hasat Sivas'ta gerçekleşiyor. Kurusu yaşından daha pahalıya satılıyor

Yöresel bir lezzet olan madımak, hem geleneksel Türk mutfağında hem de sağlıklı beslenme düzeninde önemli bir yer tutmaktadır. Sivas ve çevresinde hasat edilen bu değerli bitkiyi mutfağınıza taşıyarak hem lezzetli hem de sağlıklı yemekler hazırlayabilirsiniz.

Sivas'ın eşsiz doğasında yetişen madımak otu, hem yerel halkın geçim kaynağı hem de mutfaklarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Bu değerli bitki, hasat zamanının gelmesiyle birlikte, bölge halkı tarafından büyük bir titizlikle toplanır. Peki, bu doğal lezzet nasıl pişirilir ve sağlık üzerindeki faydaları nelerdir? İşte madımak otunun pişirilmesi ve sağladığı faydalar hakkında bilmeniz gerekenler.

Sivas'ın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan madımak bitkisinin kurusu yaşından 10 kat daha pahalı. Yaz aylarında Sivas ve çevresinde doğada kendiliğinden yetişen, büyük bir sabırla elle tek tek toplanan madımak bitkisi, yaz aylarında olduğu kadar kış aylarında da rağbet görüyor. Genellikle köylerde kadınlarının el birliğiyle tek tek topladığı madımak yaz aylarında 8 lira ile 12 lira arasında satılırken bu fiyat kış aylarında 10 kat artış göstererek 80 lira ile 100 lira arasında alıcı buluyor. Mayıs ayında hasadı gerçekleştirilen madımak bitkisi yaz aylarında öğütülüp kurutularak yılın 12 ayı çeşitli yemekler yapılarak tüketiliyor. Madımak bitkisinin, antioksidan özelliği ile kansere ve kalp hastalığına karşı koruma sağladığı söyleniyor.

En çok hasat Sivas'ta gerçekleşiyor. Kurusu yaşından daha pahalıya satılıyor - Resim : 1

MADIMAK TARİFİ

Yarım kg madımak
5-6 yemek kaşığı sıvı yağ
2 adet kuru soğan
3 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım çay bardağı bulgur
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı karabiber
50 gram pastırma
5 su bardağı + 2 su bardağı sıcak su

ADIM ADIM İŞTE YAPILIŞI

Madımağın köklerini, sararmış yapraklarını ve içerisinden çıkan farklı otları güzelce ayıklayalım.
Temizlediğimiz madımakları 3-4 defa bol suyla yıkadıktan sonra suyunu süzelim.
Daha sonra tutam tutam alarak ince ince kıyalım.
Doğrama işlemi bittikten sonra soğan ve sarımsağı doğrayalım.
Ardından pastırmayı da çok büyük olmayacak şekilde keselim.
Tencereye sıvı yağ alalım. Üzerine doğradığımız soğan ve sarımsağı ilave edip soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavuralım.
Kavrulan soğana pastırmayı da ekleyerek 1-2 dakika daha kavurmaya devam edelim.
Daha sonra domates salçası, tuz, pul biber ve karabiberi ilave ederek salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuralım.
Doğradığımız madımakları da ilave edelim ve madımakların rengi dönünceye kadar kısık ateşte 10 dakika kavuralım.
Yeterince kavrulduktan sonra madımağa yıkanmış bulguru ekleyerek 1-2 tur karıştıralım.
Son olarak yemeğimize sıcak su ilave ederek karıştıralım.
Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte bulgurlar ve madımaklar yumuşayıncaya kadar pişirelim. Yemeğimiz piştikçe koyulaşacaktır. Bu yüzden ara ara karıştırarak kontrol edelim. Eğer gerekirse sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Ben sonradan yaklaşık 2 su bardağı daha sıcak su ekledim.
Ocağı kapattıktan sonra yemeğimizi yaklaşık 10 dakika dinlendirelim. Yanında yoğurtla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Kaynak: nefisyemektarifleri.com, youtube.com,

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