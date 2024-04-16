Sandık Kokusu dizisinde seyircileri çileden çıkaran karar! Show TV resmen duyurdu

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Show TV’nin, yapımını O3 Medya imzalı Sandık Kokusu dizisinde hikaye değişiyor. Bu değişiklik seyircileri çileden çıkaracak bir noktaya daha doğru ilerliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sandık Kokusu’nun 18. Bölümünde; Atilla, Lale’ye boşanma işlemlerine başlayacağını söyler. Lale pek istekli olmasa da kabul etmiş gibi görünür. Bakalım sonrasında neler yapacaktır?

Hasan, Atilla’nın geri adım atmayacağını anlayınca Mert ile konuşmaya gider. Yıllar sonra babasını karşısında gören Mert çok şaşırır. Ancak korkmak yerine yılların hesabını sorar. Irmak, Adnan uyur uyumaz bilgisayarını kurcalamaya başlar. İstediğini almıştır ancak bulduklarıyla ne yapacağına karar veremez.



Mafya işlerinden tamamen elini çeken Atilla, kitapçının yanında kafe açar. Bu duruma sinir olan Karsu ile aralarında tatlı çekişmeler başlar. O sırada bir dükkanın daha açılışı için hazırlık yapılıyordur. Acaba yeni komşu kim olacaktır?

“Sandık Kokusu” yeni bölümüyle 17 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de!

SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Sandık Kokusu dizisi Haziran ayında sezon finali yapacak ve yeni bölümler Eylül'de ekranda olacak.