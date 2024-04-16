Sandık Kokusu dizisinde seyircileri çileden çıkaran karar! Show TV resmen duyurdu

Show TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Sandık Kokusu dizisi iyice karışıyor

Sandık Kokusu dizisinde seyircileri çileden çıkaran karar! Show TV resmen duyurdu

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Show TV’nin, yapımını O3 Medya imzalı Sandık Kokusu dizisinde hikaye değişiyor. Bu değişiklik seyircileri çileden çıkaracak bir noktaya daha doğru ilerliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sandık Kokusu’nun 18. Bölümünde; Atilla, Lale’ye boşanma işlemlerine başlayacağını söyler. Lale pek istekli olmasa da kabul etmiş gibi görünür. Bakalım sonrasında neler yapacaktır?

Hasan, Atilla’nın geri adım atmayacağını anlayınca Mert ile konuşmaya gider. Yıllar sonra babasını karşısında gören Mert çok şaşırır. Ancak korkmak yerine yılların hesabını sorar. Irmak, Adnan uyur uyumaz bilgisayarını kurcalamaya başlar. İstediğini almıştır ancak bulduklarıyla ne yapacağına karar veremez.

NOW TV'nin dev bütçeli dizisi finale sürükleniyor; Show TV yükselişe geçtiNOW TV'nin dev bütçeli dizisi finale sürükleniyor; Show TV yükselişe geçtiGözden Kaçmasın

Sandık Kokusu dizisinde seyircileri çileden çıkaran karar! Show TV resmen duyurdu - Resim : 2
Mafya işlerinden tamamen elini çeken Atilla, kitapçının yanında kafe açar. Bu duruma sinir olan Karsu ile aralarında tatlı çekişmeler başlar. O sırada bir dükkanın daha açılışı için hazırlık yapılıyordur. Acaba yeni komşu kim olacaktır?

“Sandık Kokusu” yeni bölümüyle 17 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de!

SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Sandık Kokusu dizisi Haziran ayında sezon finali yapacak ve yeni bölümler Eylül'de ekranda olacak.

Show TV'de beklenmedik veda! Bahar'ın kararı herkesi çok üzecekShow TV'de beklenmedik veda! Bahar'ın kararı herkesi çok üzecekGözden Kaçmasın

Sivaslılar nohut yemeğini böyle hazırlıyor... Kabuklanma ve gaz sorunu oluşmuyor Sivaslılar nohut yemeğini böyle hazırlıyor... Kabuklanma ve gaz sorunu oluşmuyor
Ünlü mağaza zinciri iflas etti. Yüzlerce şubesinin kapısına kilit vuruluyor Ünlü mağaza zinciri iflas etti. Yüzlerce şubesinin kapısına kilit vuruluyor
Bu çiçeği ekin ve sağlığınızı garantileyin; Birçok soruna iyi geliyormuş... Bu çiçeği ekin ve sağlığınızı garantileyin; Birçok soruna iyi geliyormuş...
Tencereye sadece 1 bardak ekleyin... Mısırın sokak usulü olmasını sağlayan tüyo Tencereye sadece 1 bardak ekleyin... Mısırın sokak usulü olmasını sağlayan tüyo
ÇOK OKUNANLAR
İsviçre Federal Gıda Güvenliği Dairesi, Beypazarı sodalarında "aşırı seviyede bor" tespit etti İsviçre, Beypazarı sodalarında "aşırı seviyede bor" tespit etti
Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje belediye meclisinden geçti Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje belediye meclisinden geçti
Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'a dava açıyor Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'a dava açıyor
Bill Gates yapay zekanın etkilemeyeceği 3 mesleği açıkladı Bill Gates yapay zekanın etkilemeyeceği 3 mesleği açıkladı
Kulis: AKP'nin 'Erdoğan sonrası dönem' için planı ortaya çıktı AKP'nin 'Erdoğan sonrası dönem' için planı ortaya çıktı