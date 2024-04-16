Tencereye sadece 1 bardak ekleyin... Mısırın sokak usulü olmasını sağlayan tüyo

Sokak usulü sütlü mısır tarifi evde de yapılabilir. İşte lezzetine doyum olmayan haşlanmış mısırın tarifi

Tencereye sadece 1 bardak ekleyin... Mısırın sokak usulü olmasını sağlayan tüyo

Haşlanmış mısır, lezzetli ve besleyici bir atıştırmalıktır ve birçok faydası bulunmaktadır. Özellikle sokak lezzetlerinden biri olan sütlü mısır, evde de kolaylıkla yapılabilir. İşte haşlanmış mısırın faydaları ve evde yapabileceğiniz sokak usulü sütlü mısır tarifi....

Haşlanmış mısırın faydaları


- Mısır, lif bakımından zengindir ve sindirim sistemi sağlığı için faydalıdır.
- İçerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Folik asit, vitamin C, B1 ve B5 gibi vitaminleri içerir ve vücut için önemli bir besin kaynağıdır.
- Mısırın içerdiği mineraller kemik sağlığı için faydalıdır ve kemik erimesini önler.
-Vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilir....

Tencereye sadece 1 bardak ekleyin... Mısırın sokak usulü olmasını sağlayan tüyo - Resim : 1

Sokak usulü sütlü mısır tarifi

Düdüklüde Süt Mısır Tarifi İçin Malzemeler


Süt mısır
1 kaşık şeker
Mısır yaprağı

Düdüklüde Süt Mısır Tarifi Nasıl Yapılır?

Mısırları soyup düdüklüye sığması için ikiye bölelim, birkaç tane yaprağından ayıralım, düdüklünün altına yaprakları dizelim. (pişerken aroma versin diye)
Sonra mısırları dizelim, bir kaşık da şekeri ekleyelim.
Üstünü geçecek kadar su koyup düdüklümüzü kapatalım.
Kaynamaya başlayınca düdüğü kapatıp 20 dakika pişirelim. Eğer pişmemişse mısırımız taze ve süt olmayabilir.
Tuzlayıp servis yapalım.

Sokak usulü sütlü mısır tarifi ile evinizde lezzetli bir atıştırmalık hazırlayabilir ve haşlanmış mısırın sağlıklı faydalarından da yararlanabilirsiniz. Afiyet olsun!

Kaynak: nefisyemektarifleri.com, youtube.com, gercekgundem.com

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