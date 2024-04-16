Kavun alırken paranız boşa gitmesin. Lezzetli ve tatlı kavun seçmenin püf noktası

Kavun alırken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları vardır.

Kavun alırken paranız boşa gitmesin. Lezzetli ve tatlı kavun seçmenin püf noktası

Kavun alırken doğru seçimi yapmak, lezzetli ve tatlı bir kavunun keyfini çıkarmak için oldukça önemlidir. İşte size kavun seçerken dikkat etmeniz gereken püf noktaları:

* Kavunun olgun ve tatlı olup olmadığını anlamanın en kolay yolu kokusudur. Olgun bir kavunun hoş bir koku yaydığını, taze olmayan veya olgunlaşmamış bir kavunun ise neredeyse hiç koku yaymadığını unutmayın.

* Kavunun kabuğu hafifçe basınca hafifçe esniyorsa, bu kavunun olgun olduğunu gösterir. Ancak kabukta kesik veya çürüme belirtileri varsa bu kavunu tercih etmemenizde fayda var.

Kavun alırken paranız boşa gitmesin. Lezzetli ve tatlı kavun seçmenin püf noktası - Resim : 1

* Kavunun ağırlığı, içindeki suyun ve lezzetin bir göstergesidir. Kavunu elinize alıp hafifçe tartın, eğer beklediğinizden ağır geliyorsa bu kavun daha fazla su içerir ve dolayısıyla daha lezzetli olma ihtimali yüksektir.

KAVUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kavunun faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da özellikle yaz aylarında daha da ön plana çıkartılır. İşte kavunun faydaları:

Kavun akciğer için faydalı bir meyvedir. Akciğerde virüslerin uzun süre kalmasını engeller.
Bağışıklık sistemini güçlendiren bir etkisi bulunur.
Karotenoid maddesi içeriği ile kanseri engelleyici özelliği bulunur.
Kan pıhtılaşmasını engeller. Kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.
Hücreleri yeniler ve cildin daha nemli, parlak görünmesini sağlar.
Kalp ritim sağlığına iyi gelir.
Böbrek hastalarının tüketmesi önerilir.
B vitamini içeriği sayesinde enerji verici özelliği vardır.
Folik asit içeriği bulunan kavun saç dökülmesinde engelleyici bir rol oynar.
Göz sağlığı için faydalıdır.
Göz altı morluklarının azalmasına yardımcı olur.
Regl düzensizliklerinin önüne geçebilir.
Kabızlığı engeller.
Cinsel isteğin artmasına katkı sunar.
Karaciğer sağlığına iyi gelir.
Bağırsak sağlığı için faydalıdır.

Kaynaklar: haberturk.com, gercekgundem.com

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