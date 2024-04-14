Türkiye'nin eğlence haritası ortaya çıktı. Dizi ve film birinci sırada. Xsights Marketing Türkiye için araştırdı

Son yıllarda toplumun eğlence anlayışı nasıl değişti? Mevcut ekonomik koşulların eğlence sektörüne etkisi nasıl oldu?

Eğlenceyi merkeze alan markaların gözden kaçırmaması gerekenler neler?

Xsights Araştırma ve Danışmanlık şirketi bu soruların cevabını Marketing Türkiye adına araştırdı.

Eğlenmek dendiğinde ortaya tek bir tanım koymak zor olsa da Marketing Türkiye adına Xsights’ın gerçekleştirdiği “Türkiye’nin Eğlence Haritası” araştırmasının verilerine göre çoğunluk “keyifli vakit geçirmek” diyerek bütüncül bakış açısını yansıtıyor.

11 – 13 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 18 yaş üzeri 500 kişiyle yapılan bu araştırmaya göre en büyük eğlence film ve dizi izlemek...

Müzik dinlemek ve festivale katılmak da en’lerden…

İşte araştırmadan dikkat çekici sonuçlar

İlk gençlik yıllarının favori eğlence ekürisi arkadaşlar yaş ilerledikçe yerini duygusal partnerlere devrediyor. “Yalnızlık ya da kalabalık eğlenceyi hiç bozmuyor, iki türlüsü de olur” diyor çoğunluk.

Gençlerin sosyal medyada paylaşım yaparak eğlenmesi de dikkat çeken veriler arasında… Türkiye’nin eğlencesi daim olsun olmasına ancak, eğlenceye ayırılan zamanda da bütçede de derin çatlaklar oluşmaya başlamış.

Yeni eğlence anlayışını şekillendiren en temel mesele de “ekonomi” gibi görünüyor.

İşte eğlenceyi merkeze alan markaların uzman isimlerinin Türkiye’nin değişen eğlence anlayışına verdiği cevaplar...

Eğlencenin cinsiyeti var!

Katılımcıların yüzde 41,7’si eğlenceyi “güzel, hoş, iyi ve keyifli zaman geçirmek” olarak tanımlıyor.

Ardından yüzde 9,5 ile “coşkulu ve mutlu hissetmek” ve yüzde 9,1 ile “dans etmek” ve “müzik dinlemek” yanıtları geliyor.

Verilen cevapların cinsiyet dağılımına göre farkı incelendiğinde ise “coşkulu ve mutlu hissetmek” cevabının erkeklerde (yüzde 12,0) anlamlı olarak daha yüksek olduğu; “dans etmek ve müzik dinlemek” (yüzde 16,5) ve “ailemle zaman geçirmek” (yüzde 6,5) cevaplarının ise kadınlarda daha yüksek olduğu görülüyor.

Türkiye ekran başında eğleniyor

Katılımcıların “en büyük eğlencem” dediği aktivitelerin başında yüzde 20 ile film veya dizi izlemek geliyor.

Müzik dinlemek yüzde 9,6 ve festivale katılmak yüzde 7,4 ile öne çıkan yanıtlar arasında. Yanıtlar sosyo-ekonomik statüye göre değerlendirildiğinde; film veya dizi izlemek (yüzde 34,5) ve müzik dinlemek (yüzde 19,6) DE grubunda anlamlı olarak daha yüksek oranlarda.

Platformlardan dizi ve film izlemek yüzde 51

Son yıllarda streaming platformlarının durdurulamaz yükselişinin ardındaki izleyici motivasyonlarının başında eğlence geliyor…

Öyle ki açık ara farkla yüzde 51,2’lik bir kitle favori eğlence aktivitesinin streaming platformlarında dizi ve film izlemek olduğunu söylüyor.

Alışveriş yapmak (yüzde 19,7), spor yapmak (yüzde 19,5) ve kitap okumak (yüzde 19,5) da favori aktiviteler arasında.

35-44 yaş grubunun favori aktiviteleri arasında tiyatro izlemenin anlamlı bir yeri olduğu dikkat çekerken, 18-24 ve 25-34 yaş gruplarında talk show izleme eğiliminin daha yüksek olması göze çarpıyor.

Tek başınıza nasıl eğlenirsiniz?

Tek başına yapılan aktivitelerin başında yüzde 63,4 ile film veya dizi izlemek gelirken, onu yüzde 31,1 ile kitap okumak ve yüzde 29,6 ile de müzik dinlemek takip ediyor.

Bu sonuçlara cinsiyet kırılımında bakıldığında film, dizi izleme ve yemek yapma tercihleri kadınlarda daha yüksek bir orana sahip. Öte yandan egzersiz yapmak ve doğa yürüyüşleri yapmak da erkeklerde daha net bir karşılık buluyor.

Yalnız mı yoksa kalabalık ortamlarda mı eğlenmek?

Peki, en çok kalabalık ortamlarda mı yoksa yalnızken mi eğleniyoruz? Yanıt yüzde 48,5’lik bir oyla her ikisi de! Yalnız vakit geçirmekten hoşlananların oranı yüzde 30,5 ve kalabalık ortam tercihinde bulunanların oranı ise yüzde 21,1 olarak kaydediliyor.

Kadın katılımcılar her iki ortamda da vakit geçirmekten hoşlandıklarını belirtirken; erkeklerde yalnız vakit geçirmek (yüzde 35,2) cevabı da kalabalık ortam (yüzde 26,2) cevabı da kadınlara kıyasla daha yüksek yüzdelere sahip.

Eğlenirken zaman geçirilen kişiler arkadaşlar

Favori eğlence partnerleri yüzde 42,3’lük bir kitle için arkadaşları, yüzde 39,3’lük bir kitle için aile üyeleri ve yüzde 10’luk bir kitle içinse duygusal partnerleri.

Yanıtlar katılımcıların yaş dağılımına göre incelendiğinde 18-24 yaş aralığında arkadaşlarla eğlenme tercihi daha yaygın. 25-34 (yüzde 15,9) ve 35-44 (yüzde 14,7) yaş gruplarında ise duygusal partner tercihi ağır basıyor.

Gençler sosyal medyada paylaşım yaparak eğleniyor

Başkalarıyla birlikte eğlence amaçlı yapılan aktivitelerde ise film veya dizi izlemek yüzde 31,8 ile birinci, restoranda yemek yerken sohbet etmek yüzde 24,5 ile ikinci ve spor yapmak yüzde 22,2 ile üçüncü sırada yer alıyor.

18-24 yaş aralığındaki katılımcılarda sosyal medya paylaşımları yapma (yüzde 27,9), halı saha maçı yapma (yüzde 26,9) ve festivale katılma (yüzde 22,3) aktivitelerine karşı anlamlı bir ilgi var.

Eğlencenin aracı kuruyemiş

Gelelim eğlence eşlikçileri yiyecek ve içeceklere… Katılımcıların eğlencelerine en çok eşlik eden yiyecek ve içeceklerde başı kuruyemiş (yüzde 57,9) çekiyor. Kuruyemişi yüzde 46,6 ile cips, yüzde 34,3 ile de meyve takip ediyor.

Yanıtlar sosyo ekonomik statü odaklı incelendiğinde C2 grubunun cips (yüzde 64,5), kraker (yüzde 44,8) ve alkollü içecekler (yüzde 34,9) tüketiminin tüm SES gruplarından istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu görülüyor.

Eğlencenin adresi Netflix

Eğlence dendiğinde kendini streaming platformlarından ayrı düşünemeyen katılımcıların en eğlenceli marka tercihi de sürpriz olmayan bir biçimde Netflix oluyor.

Yüzde 12,5 ile Coca-Cola ve yüzde 10,7 ile Doritos da en eğlenceli ilk üç marka arasına yerleşiyor.

Yanıtlar cinsiyet kırılımına göre incelendiğinde Coca-Cola (yüzde 16,5), Doritos (yüzde 13,9) ve ETİ (yüzde 13,4) yanıtlarında kadınların baskınlığı dikkat çekiyor.

İkinci sırada YouTube

“En eğlenceli streaming platformu hangisi?” sorusuna ise katılımcıların neredeyse yarısı (yüzde 48,2) Netflix cevabını veriyor. YouTube yüzde 26,7 ile listenin ikinci sırasına yerleşirken, Amazon Prime yüzde 6,5 ile listenin üçüncü sırasında kendine yer buluyor.

Yanıtlar cinsiyet kırılımı göz önünde bulundurularak incelendiğinde erkek katılımcıların yüzde 56 ile kadınlardan (yüzde 39,6) daha yüksek oranda Netflix cevabı verdiği görülüyor. Öte yandan kadınların yüzde 7’si BluTV cevabını verirken erkeklerde bu oran yüzde 1,1’de kalıyor.

En eğlenceli erkek Cem Yılmaz

Katılımcılara en eğlenceli erkek ünlü sorulduğunda Cem Yılmaz yüzde 24,9 ile ilk sırada, Ata Demirer yüzde 12,1 ile ikinci ve Tolga Çevik yüzde 10,8 ile üçüncü sırada yer alıyor. En eğlenceli erkek ünlü tercihinde erkeklerin yüzde 32,1’i Cem Yılmaz cevabını vererek kadınlardan (yüzde 16,9) daha yüksek

bir yüzde yakalıyor; kadınların anlamlı olarak daha çok tercih ettiği ünlüler ise Enis Arıkan (yüzde 10,8) ve Engin Günaydın (yüzde 4,9) olarak kaydediliyor.

Kadınlarda Gülse Birsel

En eğlenceli kadın ünlü tercihinde ilk sırada yüzde 20 ile Gülse Birsel yer alıyor; Demet Evgar ve Demet Akbağ da eğlence denince akla ilk gelen kadınlar arasında.

Erkek katılımcıların en eğlenceli bulduğu kadın ünlüler sırasıyla Demet Evgar (yüzde 23,6), Gülse Birsel (yüzde 20,8) ve Ezgi Mola (yüzde 13) şeklindeyken; kadın katılımcılarda bu sıralama Gülse Birsel (yüzde 19,2), Demet Akbağ (yüzde 14,1) ve Demet Evgar (yüzde 10,8) şeklinde.

Araştırmayla ilgili açıklama yapan XSIGHTS Müşteri Çözümleri Müdürü Serap Koydemir Avcı ise sonuçları şöyle özetledi:

Eğlence kişiler için ilk önce güzel, hoş ve keyifli zaman geçirmek anlamına geliyor ve kişilerin en büyük ve favori eğlencesi ise dijital platformlar üzerinden film veya dizi izlemek. Buna paralel olarak eğlence denilince akla gelen ilk markanın Netflix olması bir sürpriz değil. Bu markayı da yine dizi/film izleme eşlikçileri Coca-Cola ve Doritos takip ediyor.



✓ Eğlence için ayrılan bütçe ve zamandaki değişim ise son dönemde yaşanan ekonomik krizleri de dikkate aldığımızda anlamlı. Her beş kişiden neredeyse üçü, eğlence için ayırdıkları bütçenin ve zamanın geçtiğimiz yıllara göre azaldığını belirtiyor.

✓ Ancak değişmeyen bir şey var ki o da en komik bulunan erkek ünlü. Her beş kişiden ikisi için hala en komik ünlü Cem Yılmaz. Cem Yılmaz’ı komik bulan erkeklerin oranı, kadınlara göre anlamlı olarak daha yüksek. Kadınların erkeklere göre daha komik bulduğu erkek ünlüler ise Enis Arıkan ve Engin Günaydın. Halkımız tarafından en komik bulunan kadın ünlü ise Gülse Birsel.

✓ Eğlence sektöründeki rekabet düşünüldüğünde yeni markaların sağlam bir marka ve pazarlama yatırımıyla sektöre girmesi önemli zira neredeyse her iki kişiden biri yeni mekanlar yerine aynı eğlence mekanlarını tercih ettiğini belirtiyor.