81 ildeki ev sahipleri için yeni dönem: Ödenecek tutar değiştirildi...

Türkiye genelindeki ev sahipleri için sevindirici bir gelişme yaşandı. Kira geliri üzerinden uygulanan istisna miktarı 12 bin lira artırılarak 33 bin liraya yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte, ev sahiplerinin yıllık 33 bin liranın altında kira geliri elde etmeleri halinde gelir vergisi ödemekten muaf olmaları sağlandı.

10 BİN TL ALTINA EV YOK

Söz konusu düzenlemeye tepki gösteren ekonomistler ise Türkiye'nin dört bir yanında 10 bin TL altında kiralık ev kalmadığına dikkat çektiler. Özellikle İstanbul'daki birçok dairenin kirasının 10 bin TL'nin üzerinde olduğuna dikkat çeken ekonomistler söz konusu düzenlemeden milyonlarca ev sahibinin yararlanamayacağına dikkat çektiler.

Yeni Çağ'da yer alan habere göre, kira geliri üzerinden uygulanan istisna miktarı 12 bin lira artırılarak 33 bin liraya yükseltildi.

Bu güncelleme, ev sahiplerinin yıllık 33 bin TL’nin altında kira geliri elde etmeleri halinde gelir vergisi ödemekten muaf olacaklar. Yeni istisna tutarı önceden 21 bin TL’yken, 2024’te yapılan bu artışla beraber 33 bin TL'ye çıkarıldı. Bu değişiklik, ev sahiplerine yıllık 33 bin TL’nin altında kira geliri sağladıklarında gelir vergisi ödeme zorunluluğundan kaçma fırsatı verecek. Yıllık kira geliri 33 bin TL’nin üzerinde olanlar, bu miktarı aşan kısmı için vergiye tabii tutulacaklar.





Fakat 33 bin TL ve altında kira geliri elde edenler, bu limite kadar olan kısmı için vergiden muaf sayılacaklar. Kira istisnasından faydalanma şartları arasında, ticari, tarımsal ve mesleki kazançları sebebiyle yıllık beyanname verenlerin bulunmaması yer alıyor.