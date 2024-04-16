Mehmet Şimşek işaret etti: Vergi oranları artırıldı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yeni vergi düzenlemesini açıkladı. GİB tarafından yayımlanan tebliğe göre; yiyecek, içecek ve alkollü içeceklerde vergi oranı artırıldı.

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Mehmet Şimşek işaret etti: Vergi oranları artırıldı!

Enflasyon ve dolar kurunun yüksek seyri, TL'nin negatif getirisine yol açarken, yaşanan ekonomik krizin faturası yüksek vergilerle yurttaşa kesildi.

Ekonomik krizin daha derinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yayımladığı tebliğ ile yeni vergi düzenlemesini açıkladı.

VERGİ ORANLARI ARTIRILDI

GİB tarafından yayımlanan tebliğe göre; kahvehane, kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri dahil lokantalarda KDV oranı yüzde 8’den yüzde 10’a çıkacak. Bu işletmelerde alkollü içecekler için uygulanan yüzde 18 KDV oranı da yüzde 20’ye çıkartılacak.

KDV YÜZDE 18'DEN YÜZDE 20'YE ÇIKARTILACAK

Tebliğde; gazino, bar, dans salonu, pavyon, taverna, birahane gibi yerlerde verilen hizmetlere uygulanan KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilecek.

MAYIS AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

Söz konusu tebliğin mayıs ayı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

MEHMET ŞİMŞEK NE DEMİŞTİ?

Öte yandan geçtiğimiz ay Kanal 7'deki Başkent Kulisi programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İndirimli KDV oranlarını gözden geçireceğiz, muafiyetleri gözden geçireceğiz" ifadelerine yer vermişti.

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