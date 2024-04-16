Mehmet Şimşek'ten Erdoğan ile ters düştüğü iddialarına yanıt: Bir süredir...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkilerin, 31 Mart yerel seçimleri öncesindeki kabine toplantısında kopma noktasına geldiği ancak yabancı sermayenin de etkisiyle Erdoğan'ın geri adım attığı iddia edildi.

İktidara yakınlığı ile bilinen TV100 yazarı Fuat Uğur, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarının bu şekilde geleceğini tahmin ettiğini ve bu yüzden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i emekli aylıkları konusunda zorladığını; Bakan Şimşek'in ise ilişkileri kopma noktasına getirmesine rağmen bu talebe karşı direndiğini öne sürdü.

"GÜNDEM OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Uğur'un gündeme getirdiği iddialar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor" dedi.

Şimşek'in paylaşımının tamamı şöyle:

"Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor.

Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var.

Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız.

Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz.

Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır.

Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız."

Kaynak: Gerçek Gündem