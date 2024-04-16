Bakan Işıkhan 'müjde' olarak açıkladı, beklenen olmadı: AKP'den emeklilere büyük oyun!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler öncesi AKP Kırşehir İl Başkanlığı ziyaretinde "emeklilere özel indirimler" geleceğini duyurmuştu.

Işıkhan, "Emeklilerimizin yaşam kalitesini artıracak, fiziksel ve ruhsal sağlık, sosyal ve kültürel yönden zenginleştirecek birçok çalışmayı, emekliler yılı kapsamında hayata geçiriyoruz" dedi.

"EMEKLİLERE ÖZEL İNDİRİMLER SAĞLAYACAĞIZ"

Açıklamasının devamında Işıkhan, "PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo'da emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında emeklilere özel indirimler sağlayacağız. Belediyeler Birliği ile protokol yaparak emeklilerimizin kültür turlarıyla ücretsiz olarak Türkiye'yi şehir şehir dolaşmalarının temellerini atacağız. Bunun gibi emeklilerimize imtiyaz sağlayan birçok uygulamayı emekliler yılı kapsamında günbegün kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.

"EMEKLİLERE İNDİRİMLER NEREDE?"

Işıkhan'ın bu açıklamalarına ilişkin henüz somut bir adım atılmazken Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, şu ifadelere yer verdi:

"Hani yemediler diye emeklilere büyük indirim diye yuttururuz dediğiniz indirimler nerede?"

Kaynak: Gerçek Gündem