Piyasalar hareketlendi, dolar kuru atak yaptı!

Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesi risk algısının yükselmesine neden olurken, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla birlikte yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeyi sürdürdüğünü kaydederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ilk faiz indiriminin tarihine ilişkin tahminlerin ötelemeye devam etti.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Söz konusu gelişmeler sonrası dolar/TL, yeni güne artışla başlamasının ardından 32,45 TL'den işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 32,42 TL'den tamamlamıştı.

DOLAR KURU DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan bayram tatili öncesi lokallerin artan TL ihtiyacı ve seçim öncesi dövize geçenlerin bir kısmının TL'ye yönelmesi dolar/TL'de nadir görülen aşağı yönlü baskı oluşturmuştu.

Faiz artışlarıyla beraber TL'nin artan getirisi de dövize ilgiyi azaltan bir diğer unsur.

Kaynak: Gerçek Gündem