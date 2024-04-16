MHP'den CHP'ye geçen Gölbaşı Belediyesi'nin toplam borcu dudak uçuklattı!

31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde CHP’den Belediye Başkanı seçilen Yakup Odabaşı, Türkiye'nin kişi başına en çok borç düşen belediyesinin Gölbaşı olduğunu belirtti. Odabaşı, belediyenin, yaklaşık 1 milyar 60 milyon TL borcu bulunduğunu söyledi. Odabaşı, belediyede 400 personel bulunduğunu da ifade ederek, “Gizli çalışanlar var. Yani olmadığı halde burada görünen isimler var” dedi.

Yakup Odabaşı, dün yapılan belediye meclisi toplantısının ardından ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. MHP’den devraldıkları Gölbaşı Belediyesi'nde yeni dönemde yapacakları çalışmaları anlatan Odabaşı, şöyle konuştu:

“Gölbaşı bizim evimiz. Gölbaşına karşı özel hassasiyetlerimiz var. Dolayısıyla burayı takip ediyoruz. Geçmişte de burada görev yaptık ve görev süresi içerisinde Gölbaşı Belediyesi verimli bir hizmet üretmiştir, burada faydalı projeler üretilmiştir ve 2019-2024 arası Gölbaşı Belediyesi tarihinin en çok hizmet yapan belediyesi olarak da tarihe geçmiştir. Dolayısıyla o günden bugün on yıl geçmiştir. Biz devrettiğimizde tabii ki Gölbaşı Belediyesi'nin günü gelmiş hiçbir borcu olmadığını, artı maaşlarını çok rahat veren, yatırımlarını çok rahat yapabilen ve hiçbir kuruma ihtiyacı olmadan kendi ayakları üzerinde duran, yatırım yapan personelin maaşını ödeyen, borcu olmayan çok rahat bir belediyedir. Kamuoyunda karşılığı olan ve ticaret erbaplarının da mal vermekte hiçbir gün sakınca görmedikleri, buraya mal vermek için herkesin yarıştığı bir belediyeydi. Tabii bu son beş yıllık süreçte özellikle, bazı belediyeyle sıkıntılar duyuyorduk. Esnafların paralarını alamadığı, faturaların ödenmediği, çok israfın yapıldığı gibi birçok iddialar duyduk. Ama son özellikle 2023 yılı itibarıyla kamuoyunda bu seslerin çok yükseldiğini duyduk. Ben tabii işin dedikodu tarafında değilim. Ama üzüldüğüm taraf şu; Gölbaşı bizim için çok özel bir yer. Hatta Ankara için, Türkiye için özel bir yer. Gölleriyle, havasıyla insanlarımızın tercih ettiği, yaşadığı bir şirin ilçe. Bu şirin ilçenin çok güzel yönetilmesi gerekir. Gelecekte insanların burada beklentilerinin çok yüksek olduğu bir ilçe. Maalesef bazı duyumlarımız vardı, devir teslimden sonra da arkadaşlarımızın tespit ettiği bazı noktalar var. Tabii daha çalışmalar yapacağız. Arkadaşlarımız mecliste Gölbaşı Belediyesi'nin borçlarıyla ilgili rakamlar paylaştılar. Bunlar tabii ilk tespitler. Devamında bu çalışmalar devam edecek."

"ÇOK ACI VE ÜZÜCÜ BİR TABLO"

Gölbaşı Belediyesinin şu anda bin 400 civarında personeli bulunduğunu bildiden Odabaşı, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçmişte bunun çok altındaydı, özellikle ben ilk açıklamamda 350 civarı dedim ama şu anda 380 civarında olduğu... Çünkü bir de gizli çalışanlar var. Yani olmadığı halde burada görünen isimler var. Onlarla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyor. Bu rakamları da düşünürsek aşağı yukarı bin 400 civarında personelin çalıştığı veya bu anlamda maaş aldığı görülüyor. Bunun karşılığı da borçlara baktığımızda rakam olarak bizim Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün 4 Nisan 2024 tarihinde burayı teslim aldığımızda bize sunduğu bilgilerde 1 milyar 60 milyon 235 bin 863,66 TL. Yani yuvarlak olarak 1 milyar 60 milyon TL borcunun olduğu, eski parayla da 1 katrilyon 60 trilyon bir borç yapısı var. Bu tabii normal ödenmesi gereken.

Bir de yükümlülüklerimiz var. Yani bu personelin bir kısmı yarın ayrılacağım derse ve tazminat vereceğiz diye düşünürsek, tüm personelin ayrıldığını personelin düşünmüş olsak 350 milyon civarında da bir kıdem tazminatı tutuyor. Bunu da kattığınızda yuvarlak olarak 1 milyar 400 milyon yani eski parayla 1 katrilyon 400 trilyon gibi bir rakama ulaşılıyor ki bu Türkiye'de herhangi bir belediyede böyle bir borcun olduğunu tahmin etmiyorum. Çünkü başka ilçe söylemeden söyleyeyim; Ankara'da nüfusu 1 milyona yakın ilçeler var. Onların da borçları var ama nüfus ve borçla kıyasladığınızda Gölbaşı'nın 150-160 bin civarında nüfusu olduğunu düşünürseniz 160 bin civarında nüfus olduğunu düşünürseniz bu rakamların çok yüksek olduğunu, herhalde Türkiye'nin en borçlu, kişi başına düşen en borçlu belediyesi olduğunu söylemek mümkün. Tabii bu çok acı bir tablo, çok üzücü bir tablo."

"HER AY 13 MİLYON 200 BİN TL FAİZ ÖDENİYOR"

Nisan ayında İller Bankası'ndan belediyeye aylık tahakkuk eden tutarın 26 milyon 600 bin lira olduğunu bildiren Odabaşı, "Aylık personel gideri maaş, vergi, SSK yaklaşık 68 milyon 800 bin lira. Yani arabaların marşına basmayacaksınız, elektriği yakmayacaksınız, suları kullanmayacaksınız, hiçbir yatırım yapmayacaksınız... Hiçbir şey yapmazsanız sadece maaş giderleri vergiler dahil 68 milyon 800 bin lira diye düşünürseniz ayrıca bir de yılbaşından itibaren belediyenin personel maaşını ödemek için üç aydır sürekli kredi alınıyor. Tabii krediler çok yüksek oranlarda, biliyorsunuz. Bunlarla da maaş ödeniyor. Bundan dolayı da 13 milyon 200 bin her ay faiz ödüyorsunuz. Niye? Alınan bu kredilerden dolayı. Bu yük daha da artacak ileride" ifadelerini kullandı.

"MAAŞ ÖDEYEMEYECEK DURUMA GELMİŞ AMA HALA PERSONEL ALMAYA DEVAM ETMİŞ"

Yakup Odabaşı açıklamasına şöyle devam etti:

"Düşünebiliyor musunuz? Maaşını ödeyemeyecek duruma gelmiş bir belediye ama buna rağmen yılbaşından sonra da hala personel alıyorsunuz. Ve bu aldığınız personelde tabii geçici alıyorsunuz. İşe ihtiyacı olanları ‘Gelin işe alalım’ diyorsunuz. Bunların bir kısmı beşinci ayda bir kısmı da altıncı ayda sona erecek. Biz de dedik ki ‘Kimse işten çıkartmayacağız.’ Belediyeyi bu kadar borçlandırmışlar. Ve bu belediyenin, bu borç yüküyle ayakta kalması mümkün değil. Ayrıca tabii arkadaşlarımız çalışıyor, araştırmalar yapıyoruz. Seçim olmuş. Seçimden sonra bakıyorsun elektrik direkleri dikiliyor. Bu neyin nesi? Daha fatura gelmedi ama çalışma yapılmış, yani sürekli belediye borç borçlandırılmaya girilmiş. Bu belediye nasıl ödeyecek bunları? Yani seçimde veya seçimden sonra elektrik direği dikmenin, aydınlatma yapmamanın Gölbaşı'na ne faydası var? Seçimi kazanırsınız eğer varsa projeniz zaman içinde yaparsınız. Ama borcunu ödeyemeyen, maaşını veremeyen bir belediye hala lüks içinde, israf içinde, harcama yapıyorsa bunda bir art niyet var diye düşünmemek mümkün değil. Kamuoyunun düşüncesi de bu. Maalesef gördüğümüzde bu. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki günlerde çok daha acı tabloyla karşı karşıya geleceğiz."

"BİZ ÇOK ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE HESAP VERECEĞİZ"

Kimseye karşı ön yargılı olmadıklarını vurgulayan Odabaşı, "Biz hakim değiliz, savcı değiliz. Ancak bize milletimizin verdiği bir yetki var; 'Gölbaşı'nı iyi yönetin, şeffaf yönetin.' Biz buna talip olduk. Hesap verebilir bir belediye olarak yöneteceğiz. Tabii milletimizin istediği başka şey de kendi vergileriyle oluşan harcamaların, gelirlerin nasıl harcandığının da cevabını bize sormaları en doğal hakları. Biz kendi dönemimizle ilgili çok şeffaf bir şekilde bunun hesabını vereceğiz. Ama geçmişle ilgili de bu tür yükümlülüklerimiz var. Çıkarsa bunları tabii ki kamuoyuyla paylaşacağız. Türkiye'de adaletin hala olduğuna inanıyoruz. İnşallah adalet yerini bulur diye düşünüyorum.” dedi.

Öte yandan Gölbaşı Belediye Meclisi’nin Nisan ayındaki üçüncü toplantısında Gölbaşı Belediye Meclis Başkanvekili Hürriyet Ergezer, belediyenin borçlarına ilişkin açıklama yaptı. Toplam borcun 1 Milyar 60 milyon 235 bin 863,66 TL olduğunu açıklayan Ergezer, gelir-gider dengesine göre belediyenin her ay 55 milyon 402 bin 6521,52 TL açık verdiğini söyledi.

Paylaşılan bilgilere göre, 4 Nisan 2024 tarihi itibarıyla belediyenin borçları şöyle:

"BELEDİYENİN TOPLAM BORCU 1 MİLYAR 60 MİLYON 235 BİN 863,66 TL"

Cari Piyasa Borcu: 452 milyon 880 bin 900 TL

Ticari Banka Kredi Borcu: 199 milyon 454 bin 117,95 TL

Ticari Banka Kredi Borcu Faizi: 107 milyon 585 bin 881,55 TL

İller Bankası Kredi Borcu: 32 milyon 314 bin 292,14 TL

İller Bankası Kredi Borcu Faizi: 8 milyon 187 bin 191,65 TL

Vergi Borcu: 33 milyon 496 bin 428,22 TL

SGK borcu:4 milyon 81 milyon 354 TL

Elektrik borcu: 3 milyon 252 bin 187,78 TL

Kamulaştırmasız el atma sonu ödenecek: 15 milyon 428 bin 380,70 TL

İade edilecek teminatlar: 20 milyon 972 bin 818,70 TL

Sözleşme kesintileri: 2 milyon 181 bin 971,55 TL

Diğer çeşitli emanetler: 7 milyon 382 bin 196,20 TL

Kesilen kamu kurum payları: 13 milyon 137 bin 381,22 TL

Belediye şirketi (BELLAS) vergi/SKK ve piyasa borcu: 159 milyon 860 bin 762 TL

İller Bankası kanalıyla aylık gönderilen belediye payı ile aylık personel maaşı ve kredi taksit ödemeleri ise şu şekilde:

İller Bankası aylık tahakkuk tutarı (Nisan 2024): 26 milyon 600 bin TL

Aylık personel gideri (maaş/vergi/SKK) yaklaşık: 68 milyon 800 bin

Aylık kredi taksit ödemesi: 13 milyon 212 bin 66,76 TL

Toplam: 82 milyon 12 bin 66,76 TL

Toplam gelirin 26 milyon 600 TL, giderin ise 82 milyon 12 bin 66,76 TL olduğu aradaki farkın 55 milyon 402 bin 6521,52 TL olduğu belirtildi.

“BU OLUMSUZ TABLOYA RAĞMEN ASLA KARAMSARLIĞA KAPILMIYORUZ"

Hürriyet Ergezer, borçları açıkladıktan sonra "Biz bunları tahmin ederek geldik. Bunları şikâyet amaçlı değil, sizinle bilgi amaçlı paylaştım. Bu olumsuz tabloya rağmen asla karamsarlığa kapılmıyoruz. Biz bunun altından kalkacağımıza eminiz. Hep beraber meclis olarak başaracağımızdan şüphemiz yok" diye konuştu.

Oylamanın ardından meclis toplantısı Mayıs ayında toplanmak üzere sona erdi.

Kaynak: ANKA