Kulis: Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası hamleler geliyor; "belediyeler artık kendi yağlarıyla kavrulacaklar"

TV100 yazarı Fuat Uğur, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönem için uygulayacağı adımları yazarak, belediyelere yapılan ödenekte ciddi bir tasarruf yapılacağını öne sürdü.

Uğur, Erdoğan'la Bakan Şimşek arasındaki iplerin seçimden önce kopma noktasına geldiğini, sonuçta kazananın Şimşek olduğunu ve yeni dönem için ciddi kısıtlamalar yapacağını kaydetti:

İşte Şimşek'in yeni dönem için öncelikleri:

"Bir kere obez olmuş sistem ciddi bir diyete girecek.

Burada öncelik KASAYI doldurmak.

1-Kayıt dışı paranın üzerine gidilecek ve vergi kaçağını en aza indirecek önlemler alınacak.

2-Devlette tasarruf dönemi üstünkörü önlemlerle değil, güçlü biçimde tetiklenecek.

3-Devasa yatırımlara son verilecek. Yani kara ve deniz tünelleri, uzun ve bölünmüş otoyollar, havalimanı, asma köprüler, büyük hidroelektrik santrallar gibi maliyetli yatırımlara girişilmeyecek.

4-Üretime dayalı reel sektöre, yeşil enerjiye, çevreye, tarıma yönelik yatırımlara öncelik verilecek. Dünya Bankası’nın Türkiye’nin kullandığı 17 milyar dolarlık yatırım kredisini 18 milyar dolar daha yükselterek 35 milyar dolara yükseltmesindeki ana yatırım alanları da bu sektörleri içeriyor.

5-Mehmet Şimşek ve bakanlık kadrolarının genel görüşü tarıma ve hayvancılığa hor davranıldığı yönünde. Tarım ve hayvancılığa özel bir önem verilecek. Bu sektörde faaliyet gösteren girişimcilere ve çiftçilere destekler özendirici olacak ama aynı zamanda desteklerin üretime yansıyıp yansımadığı da sıkı bir biçimde denetlenecek.



6-Belediyeler artık kendi yağlarıyla kavrulacaklar. Geçmişteki gibi belediyelere bol keseden destek yok. Zaten emlak ve benzeri vergilerle belediyelerin kasaları doluyor. Paralarını rantabl kullanmaları gerekecek. Örneğin şenlik, festival gibi etkinlikler, çeşitli alt yapı projeleri, imar projeleri gibi konularda artık bol keseden destek tarih olacak."