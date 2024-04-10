İcra ve iflas dosyası sayısı 2024'te 39 milyona dayandı

2023 yılında icra ve iflas dairelerindeki dosya sayısı önceki yıllardan devredenlerle birlikte toplam 38 milyon 969 bin 260’a ulaştı. İcra ve iflas dosya sayısında 2015-2023 döneminde yaşanan artış ise yüzde 49 oldu. İcra ve iflas dairelerine yönelik Adalet Bakanlığı verileri, adliyelerin milyonlarca icra ve iflas dosyasıyla dolduğunu ortaya koydu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2023 yılında 14 milyon 43 bin 957 yeni icra ve iflas dosyası açıldı. 2022 yılından 2023 yılına devredenlerle birlikte dairelerdeki toplam icra ve iflas dosyası sayısı 38 milyon 969 bin 260’a fırladı. İcra ve İflas Dairelerindeki dosya sayısı, yıllara göre şöyle gerçekleşti:

2015: 26 milyon 177 bin 169

2017: 28 milyon 36 bin 357

2019: 31 milyon 485 bin 90

2021: 32 milyon 169 bin 150

2023: 38 milyon 969 bin 260

Yıllara göre açılan yeni icra ve iflas dosyası sayısı da istatistiklerde yer aldı. Buna göre, 2018 yılında 9 milyon 323 bin 253 yeni icra ve iflas dosyası açıldı.

İcra ve iflas dairelerindeki dosyaların türleri de adalet istatistiklerinde paylaşıldı. Buna göre, 2023 yılındaki icra ve iflas dosyalarının 3 milyon 966 bin 511 binini mahkeme kararı bulunan (ilamlı takip) dosyalar, 32 milyon 881 bin 19’unu ise mahkeme kararı bulunmayan (ilamsız takip) dosyalar oluşturdu.

YENİ DOSYALAR DA ARTTI

2019-2023 döneminde açılan yeni icra ve iflas dosya sayısı kayıtlara şöyle geçti:

2019: 9 milyon 825 bin

2020: 6 milyon 739 bin

2021: 8 milyon 386 bin

2022: 9 milyon 46 bin

2023: 14 milyon 43 bin

YASADA DEĞİŞİKLİK

2023 yılında yapılan değişiklikle kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullandığı ev eşyalarının haczedilmesi önlendi. Borçtan daha fazla değeri olan eşyanın haczedilmesinin yanı sıra buzdolabı, çamaşır makinesi, yatak gibi ev eşyaların haczi yasaklandı.