'Kızılcık Şerbeti' oyuncuları Cannes'da

Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' dizisi için Cannes'da bir gala gecesi düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından davetlilerin katıldığı gece, İzzet Pinto’nun kurucusu olduğu Global Agency’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Kızılcık Şerbeti' oyuncuları davete İngiltere’de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal’ın Haute Couture tasarımlarıyla katıldı. Lady Gaga’nın moda tasarımcısı olarak tanınan Kartal, bu özel gece için Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Ceren Karakoç ve Feyza Civelek gibi isimleri hazırladı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Gala gecesi öncesinde, bu yıl 61'inci ve son kez düzenlenen prestijli fuar kapsamında, dizinin yapımcısı Faruk Turgut, senaristleri Melis Civelek, Zeynep Gür, dizinin oyuncuları Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Ceren Karakoç, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek’in konuşmacı olduğu basın toplantısı Majestic Otel’de gerçekleşti.

Basın toplantısının moderatörlüğünü dizinin yurtdışı satış temsilcisi Global Agency’nin kurucusu İzzet Pinto gerçekleştirdi.