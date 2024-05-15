Mahkeme kararını verdi: İstiklal Caddesi yeniden İBB'nin!

AKP döneminin Beyoğlu Belediyesi, İBB’nin yetkisinde olan İstiklal Caddesi için “İstiklal Caddesi Cephe Düzenleme Projesi” hazırlamış ve proje için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan onay almıştı. İBB de İstiklal Caddesi’nin ana arter olduğu ve caddeye dair tüm yetkinin Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu belirterek Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Beyoğlu Belediyesi’ne karşı bir hukuk mücadelesi başlattı.

Uzun süre devam eden mahkeme sürecinin ardından İstiklal Caddesi’nde Beyoğlu Belediyesi’nin bir yetkisi olmadığı, tüm yetki ve sorumluluğun İBB’de olduğu tescillendi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; İBB’nin yürüttüğü mücadelesinde şu kararlar verildi:

12 Ekim 2023: Mahkeme, “İstiklal Caddesi’nin 1986’da ana arter olarak belirlendiğini, kentin tarihi ve turistik öneme sahip en merkezi ve büyük caddelerinden biri olduğunu ancak Beyoğlu Belediyesi’nin söz konusu projeyi İBB Meclisi onayına sunmadan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İstanbul Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na gönderdiğini” belirtti. Ayrıca, caddeye dair sorumluluğun İBB’de olduğunun altını yeniden çizen mahkeme, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararına karşı yürütmeyi durdurma kararı verdi.

16 Kasım 2023: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın itirazı sonucunda da İstanbul İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına karar verdi.

26 Ocak 2024: İBB’nin başvurusuyla İstanbul 9. İdare Mahkemesi 26 Ocak 2024’te yeniden yürütmeyi durdurma kararı verdi.

21 Şubat 2024: Bu sefer de devreye AKP’li Haydar Ali Yıldız döneminde Beyoğlu Belediyesi girdi. Beyoğlu Belediyesi’nin itirazını inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, “İBB’nin haklı olduğunu, yürütmeyi durdurma kararının hukuka uygun olduğunu” belirterek Beyoğlu Belediyesi’nin başvurusunu reddetti.

"İSTİKLAL’İN ALTIN ÇAĞI"

İBB 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez ise hukuk zaferini değerlendirdi. Sönmez, “Hem 2019-2024 döneminde İBB İstiklal için epey proje üretti ve uygulamaya koydu. Önümüzdeki dönem de Beyoğlu Belediyesi ile birlikte İstiklal’in altın çağı için birçok işe imza atılacak. Bu karar bu işlerin hukuken temelini de oluşturacak bir karar” diye konuştu.