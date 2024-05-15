Mahkeme kararını verdi: İstiklal Caddesi yeniden İBB'nin!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi'nin AKP'de olduğu dönem İstiklal Caddesi için başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, İstiklal Caddesi’ne dair tüm yetki ve sorumluluğun İBB’de olduğunu belirtti.

Son Güncelleme:
Mahkeme kararını verdi: İstiklal Caddesi yeniden İBB'nin!

AKP döneminin Beyoğlu Belediyesi, İBB’nin yetkisinde olan İstiklal Caddesi için “İstiklal Caddesi Cephe Düzenleme Projesi” hazırlamış ve proje için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan onay almıştı. İBB de İstiklal Caddesi’nin ana arter olduğu ve caddeye dair tüm yetkinin Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu belirterek Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Beyoğlu Belediyesi’ne karşı bir hukuk mücadelesi başlattı.

Uzun süre devam eden mahkeme sürecinin ardından İstiklal Caddesi’nde Beyoğlu Belediyesi’nin bir yetkisi olmadığı, tüm yetki ve sorumluluğun İBB’de olduğu tescillendi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; İBB’nin yürüttüğü mücadelesinde şu kararlar verildi:

12 Ekim 2023: Mahkeme, “İstiklal Caddesi’nin 1986’da ana arter olarak belirlendiğini, kentin tarihi ve turistik öneme sahip en merkezi ve büyük caddelerinden biri olduğunu ancak Beyoğlu Belediyesi’nin söz konusu projeyi İBB Meclisi onayına sunmadan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İstanbul Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na gönderdiğini” belirtti. Ayrıca, caddeye dair sorumluluğun İBB’de olduğunun altını yeniden çizen mahkeme, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararına karşı yürütmeyi durdurma kararı verdi.

16 Kasım 2023: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın itirazı sonucunda da İstanbul İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına karar verdi.

26 Ocak 2024: İBB’nin başvurusuyla İstanbul 9. İdare Mahkemesi 26 Ocak 2024’te yeniden yürütmeyi durdurma kararı verdi.

21 Şubat 2024: Bu sefer de devreye AKP’li Haydar Ali Yıldız döneminde Beyoğlu Belediyesi girdi. Beyoğlu Belediyesi’nin itirazını inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, “İBB’nin haklı olduğunu, yürütmeyi durdurma kararının hukuka uygun olduğunu” belirterek Beyoğlu Belediyesi’nin başvurusunu reddetti.

"İSTİKLAL’İN ALTIN ÇAĞI"

İBB 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez ise hukuk zaferini değerlendirdi. Sönmez, “Hem 2019-2024 döneminde İBB İstiklal için epey proje üretti ve uygulamaya koydu. Önümüzdeki dönem de Beyoğlu Belediyesi ile birlikte İstiklal’in altın çağı için birçok işe imza atılacak. Bu karar bu işlerin hukuken temelini de oluşturacak bir karar” diye konuştu.

Etiketler
İBB İstiklal Caddesi Beyoğlu
Son Güncelleme:
Bodrum Cennet Koyu’nda talana devam: Cengiz Holding'den sonra sıra Stay ve Hattat'ta! Cennet Koyu’nda Cengiz Holding'den sonra sıra Stay ve Hattat'ta!
Doğu Perinçek'ten Sinan Ateş açıklaması: AK Parti ile MHP'nin arasını açma planının bir parçası Doğu Perinçek'ten Sinan Ateş cinayeti yorumu
Kıtır kıtır oluyor ve asla erimiyor. Yeşil fasulye turşusunun püf noktaları Kıtır kıtır oluyor ve asla erimiyor. Yeşil fasulye turşusunun püf noktaları
Kızıl Goncalar'da flaş 2 ayrılık birden! Diziye veda edecekleri duyuruldu Kızıl Goncalar'da flaş 2 ayrılık birden! Diziye veda edecekleri duyuruldu
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Beştepe'ye çağırdı Ankara'da kritik zirve: MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı Tunç Beştepe'ye çağrıldı
Süleyman Soylu, Erdoğan'ı ziyaret etti: "Bana kurulmak istenen komplo..." Süleyman Soylu, Erdoğan'ı ziyaret etti: "Bana kurulmak istenen komplo..."
İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem! İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem!
Dikkat çeken anket: Bu pazar milletvekili seçimi olsa AKP'liler kime oy veriyor? Bu pazar milletvekili seçimi olsa AKP'liler kime oy veriyor?
Evinde yakaladığı adam ile eşini bıçak ve boru anahtarıyla yaraladı Evinde yakaladığı adam ile eşini bıçak ve boru anahtarıyla yaraladı