Diyarbakır’da DEM dönemi: 11 Daire başkanı görevden alındı

31 Mart'taki yerel seçimleri Diyarbakır'da kazanan DEM Parti, kayyım yönetime son vererek 11 bürokratı da görevden aldı.

Diyarbakır’da DEM dönemi: 11 Daire başkanı görevden alındı

Diyarbakır’da seçimleri kazanan DEM Parti, kayyım döneminde getirilen 11 bürokrat ile çalışmama kararı aldı.

Yaklaşık 8 yıldır kayyımla yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde halkın yetki verdiği eş başkanlar Serra Bucak ile Doğan Hatun göreve başladı. Kayyım döneminde göreve getirilen bazı daire başkanları Bucak ve Hatun’un talimatı ile görevden alındı, yerlerine yeni daire başkanları atandı. Daire başkanlarına kararın telefonla bildirildiği belirtildi.

İşte görevden alınan ve yerlerine atama yapılan Daire Başkanlıkları:

Görevden alınan Yol Yapım Daire Başkanının yerine Hanefi Kaymak, Basın Yayın Daire Başkanlığına Rezan Karakaş, Genel Sekreter Yardımcılığına Reşat Bakan, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Berçim Güzel, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına Emrah Erdal, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına Arif Çelik, Mali Hizmet Daire Başkanlığına Özlem Tekin atandı.

Zabıta Daire başkanlığına da atama yapıldı. Bu arada seçim öncesi ise, Sağlık Daire Başkanı Kasım Aydın eski görev yeri İl Tarım Müdürlüğüne Genel Sekreter Yardımcıları Vedat Göngür, Mersin ve Bülent Çivelek ise Ordu Belediyesi'ne geri gitti.

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