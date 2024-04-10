Akit yazarı: En zor şey, Tayyip Bey'in hatırından vazgeçip ona oy vermemekti, fakat bu seçimde millet bunu başardı

Akit yazarı İdris Günaydın, yerel seçimlerde AKP'nin oy kaybetmesine ilişkin olarak "Çok iyi bildiğim, Tayyip Erdoğan uğrunda canını verenler, bu defa sandığa gitmediler. En zor şey, Tayyip Bey'in hatırından vazgeçip, ona oy vermemekti" dedi.

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Akit yazarı: En zor şey, Tayyip Bey'in hatırından vazgeçip ona oy vermemekti, fakat bu seçimde millet bunu başardı

Akit yazarı İdris Günaydın, "Giresun'da niçin kaybettik?" başlıklı köşe yazısında, AKP'nin seçim yenilgisini analiz etti. Günaydın, "Çok iyi bildiğim, Tayyip Erdoğan uğrunda canını verenler, bu defa sandığa gitmediler. Yani kocalarının emekli maaşına, Tayyip Bey'e ihtar çektiler" tespitinde bulunarak, "En zor şey, Tayyip Bey'in hatırından vazgeçip, ona oy vermemekti. Fakat bu seçimde, millet bunu başardı. Bu asla bir başarı sayılmaz ama millet sandığa gitmeyerek bunu yaptı. Bundan sonrası felaket. Millet, bunu bir daha bir daha dener. Baş aşağı dönen mağlubiyet, artarak devam eder" ifadelerini kullandı.

Halkla şaka olmayacağını belirten Günaydın, "Aç insan fırın yakar demişlerdir. Bu sefer bizim fırını yaktılar ve zararı bize geldi" şeklinde yazdı. Halkın bu seçimde, "Sen bu mülkün kralıysan ben de evimin kralı olmak istiyorum. Perişan kral olur mu? Sen istediğin gibi ye iç ama bana gelince; 'sabret'. Böyle olmaz. Seninki kadar maaş istemiyorum. Lakin ben de senede bir kez olsun eşimle bir yemeğe gidebileyim" mesajı verdiğini ifade eden Günaydın, "Bana göre çözüm; Tayyip Bey'in veliahtını ilan etmesi ve partinin idaresini ona havale ederek, kendisi ülke idaresinde kalmasıdır" önerisini dile getirdi.

Etiketler
2024 Yerel Seçimleri Recep Tayyip Erdoğan
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