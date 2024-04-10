Bayram tatilinde sınır kapılarında yoğunluk

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Ramazan Bayramı tatili başlangıcından itibaren 127 bin yolcu çıkışı gerçekleşti sınırlarımızdan. Bu normal günlere göre 3 kat oranında bir artış" açıklamasını yaptı.

Son Güncelleme:
Bayram tatilinde sınır kapılarında yoğunluk

Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı tatilinde Edirne'deki sınır kapılarından yurt dışına çıkışların 3 kat arttığını belirtti.

Sezer, Eski Cami'de bayram namazının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı boyunca kentteki tedbirlerin devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için güvenlik birimleri ve sağlık personelinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Sezer, "Malumunuz bayram tatili biraz uzun olunca bu dönemde de trafik yoğunluğu oldukça fazla oldu. Özellikle sınır şehri olmamız hasebiyle yurt dışına çıkışlarda yoğunluk oluştu." dedi.

Tatilin başlangıcından itibaren sınır kapılarında normal günlere göre yaklaşık yüzde 125 oranında yolcu yüzde 90 araç çıkışında artışın olduğuna değinen Sezer, şunları kaydetti:

"Özellikle Ramazan Bayramı tatili başlangıcından itibaren 127 bin yolcu çıkışı gerçekleşti sınırlarımızdan. Bu normal günlere göre 3 kat oranında bir artış. Yine araç çıkışında da 30 bin araç çıkışı var. Bu da yine yaklaşık 3 kata yakın normal günlere göre bir araç trafiği söz konusu. Polisimiz, jandarmamız, güvenlik birimlerimiz, sahil güvenliğimiz hepsi şu anda bayram tedbirleri nedeniyle görevleri başında bulunmaktalar."

Vali Sezer, 1780 personelin ve 240 araçlı ekibin bayram tedbirleri kapsamında il genelinde güvenlik ve trafik tedbirleri aldığını anlattı.

KAZALAR YÜZDE 50 AZALDI

Trafik kazalarında geçen yıla göre yüzde 50 oranında azalma olduğunu vurgulayan Sezer, "Vatandaşlarımızdan istirhamımız bayramı bayram gibi geçirelim. Trafik kurallarına uyalım ve kaza gibi bizi üzücü olaylarla karşı karşıya gelmeyelim. Bunun için de bayram sonuna kadar yine almış olduğumuz trafik tedbirleri yoğun bir şekilde devam edecek. Yine 1500 sağlık personelimiz vatandaşlarımıza il genelinde bayram boyunca hizmet vermeye devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Sezer, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Akit yazarı: En zor şey, Tayyip Bey'in hatırından vazgeçip ona oy vermemekti, fakat bu seçimde millet bunu başardı Akit yazarı: En zor şey, Tayyip Bey'in hatırından vazgeçip ona oy vermemekti
Bakan Yerlikaya açıkladı; Kamyon, tanker ve çekiciler, pazar günü trafiğe çıkamayacak Bakan Yerlikaya: Kamyon, tanker ve çekiciler, pazar günü trafiğe çıkamayacak
En kurnaz 4 kadın burcu belli oldu; Herkesi kurnazlıklarıyla dize getirmesini biliyorlar En kurnaz 4 kadın burcu belli oldu; Herkesi kurnazlıklarıyla dize getirmesini biliyorlar
En sevilen ikili aslında çok tehlikeliymiş! Tahin pekmezi birlikte mi yiyorsunuz? Bilinmeyen tehlike En sevilen ikili aslında çok tehlikeliymiş! Tahin pekmezi birlikte mi yiyorsunuz? Bilinmeyen tehlike
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Portakal'dan kulis: "Kimler gidici isim olarak söyleyeyim..." "Kimler gidici isim olarak söyleyeyim..."
AKP'li başkan küçük oğlunu kendi partisinden aday gösterdi, seçimi BBP'den aday olan büyük oğlu kazandı BBP'li aday nasıl kazandı?
Araç sahipleri dikkat! Valilik duyurdu: Bu şehre giriş 24 saat yasak Araç sahipleri dikkat! Valilik duyurdu
Nesrin Cavadzade'nin Ali Koç'la pozu gündem oldu Nesrin Cavadzade'nin Ali Koç'la pozu gündem oldu
Eski İYİ Parti Genel Sekreteri Çıray: Akşener, Erdoğan ile dirsek temasındaydı "Akşener, Erdoğan ile dirsek temasındaydı"