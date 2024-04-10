Haluk Bayraktar'ın hedefinde İmamoğlu var: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı sattıkları iddialarına “alçakça ve şerefsizce iftira kampanyası” diyerek tepki gösterdi. Söz konusu iddiayı ortaya atan kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alan bir isim olduğunu iddia eden Bayraktar, Ekrem İmamoğlu’na, “Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak” diye çıkıştı.

Ticaret Bakanlığı, 54 ürün gurubunda İsrail’e ticaret kısıtlaması getirdi. Bu ürünler arasında 'Uçak Benzini-Jet Yakıtı'nın da yer alması bir dizi tartışmayı da beraberinde getirdi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, “sosyal medyada Baykar ve yöneticileri aleyhine alçakça ve şerefsizce uçak yakıtı konusunda bir iftira kampanyası yürütüldüğü” doğrultusunda bir paylaşım yaptı.

Bayraktar, “Baykar, Türkiye'den Gazze'ye en büyük insani yardımı gerçekleştirmiş bir firmadır. Firmamızın tek faaliyet alanı insansız hava aracı sistemleridir. Bu iftirayı yayanları mahkemeye verip takipçisi olacağım. Oluşacak tazminatlar da yine Gazze'ye yardım olarak aktarılacaktır” diye yazdı.

Haluk Bayraktar, söz konusu iddiayı bir İBB çalışanının ortaya attığını söyleyerek İmamoğlu’na şöyle seslendi:

“Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz. Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir. İsrail’e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım. Gördüm ki İBB Başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alıyormuş. “Alevilerin de pkk’sı olmalı” diye yazılar yazıyor, dhkp-c güzellemesi yapıyormuş. Bu pkk’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim.”