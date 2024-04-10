Haluk Bayraktar'ın hedefinde İmamoğlu var: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail ile ilgili haberlerin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından servis edildiğini iddia ederek “Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak” dedi.

Son Güncelleme:
Haluk Bayraktar'ın hedefinde İmamoğlu var: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı sattıkları iddialarına “alçakça ve şerefsizce iftira kampanyası” diyerek tepki gösterdi. Söz konusu iddiayı ortaya atan kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alan bir isim olduğunu iddia eden Bayraktar, Ekrem İmamoğlu’na, “Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak” diye çıkıştı.

Ticaret Bakanlığı, 54 ürün gurubunda İsrail’e ticaret kısıtlaması getirdi. Bu ürünler arasında 'Uçak Benzini-Jet Yakıtı'nın da yer alması bir dizi tartışmayı da beraberinde getirdi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, “sosyal medyada Baykar ve yöneticileri aleyhine alçakça ve şerefsizce uçak yakıtı konusunda bir iftira kampanyası yürütüldüğü” doğrultusunda bir paylaşım yaptı.

Bayraktar, “Baykar, Türkiye'den Gazze'ye en büyük insani yardımı gerçekleştirmiş bir firmadır. Firmamızın tek faaliyet alanı insansız hava aracı sistemleridir. Bu iftirayı yayanları mahkemeye verip takipçisi olacağım. Oluşacak tazminatlar da yine Gazze'ye yardım olarak aktarılacaktır” diye yazdı.

Haluk Bayraktar, söz konusu iddiayı bir İBB çalışanının ortaya attığını söyleyerek İmamoğlu’na şöyle seslendi:

“Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz. Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir. İsrail’e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım. Gördüm ki İBB Başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alıyormuş. “Alevilerin de pkk’sı olmalı” diye yazılar yazıyor, dhkp-c güzellemesi yapıyormuş. Bu pkk’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim.”

Etiketler
Haluk Bayraktar Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Akit yazarı: En zor şey, Tayyip Bey'in hatırından vazgeçip ona oy vermemekti, fakat bu seçimde millet bunu başardı Akit yazarı: En zor şey, Tayyip Bey'in hatırından vazgeçip ona oy vermemekti
Bakan Yerlikaya açıkladı; Kamyon, tanker ve çekiciler, pazar günü trafiğe çıkamayacak Bakan Yerlikaya: Kamyon, tanker ve çekiciler, pazar günü trafiğe çıkamayacak
Airfryer'da patates kızartması böyle daha iyi oluyor! Çıtır çıtır olmasını sağlayan tüyo Airfryer'da patates kızartması böyle daha iyi oluyor! Çıtır çıtır olmasını sağlayan tüyo
En sevilen ikili aslında çok tehlikeliymiş! Tahin pekmezi birlikte mi yiyorsunuz? Bilinmeyen tehlike En sevilen ikili aslında çok tehlikeliymiş! Tahin pekmezi birlikte mi yiyorsunuz? Bilinmeyen tehlike
Diyarbakır’da DEM dönemi: 11 Daire başkanı görevden alındı 11 Daire başkanı görevden alındı
Bayram tatilinde sınır kapılarında yoğunluk Bayram tatilinde sınır kapılarında yoğunluk
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Portakal'dan kulis: "Kimler gidici isim olarak söyleyeyim..." "Kimler gidici isim olarak söyleyeyim..."
AKP'li başkan küçük oğlunu kendi partisinden aday gösterdi, seçimi BBP'den aday olan büyük oğlu kazandı BBP'li aday nasıl kazandı?
Araç sahipleri dikkat! Valilik duyurdu: Bu şehre giriş 24 saat yasak Araç sahipleri dikkat! Valilik duyurdu
Haluk Bayraktar'ın hedefinde İmamoğlu var: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak Haluk Bayraktar'ın hedefinde İmamoğlu var
İddia: Akşener'in kongrede destekleyeceği isim belli oldu Akşener'in kongrede destekleyeceği isim belli oldu